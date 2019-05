Ballesteros vol saber si els candidats eliminaran la rebaixa del 25% del bus

L'alcalde lamenta que l’oposició critiqui el projecte de transport públic gratuït que ha arrencat enguany amb un primer descompte del bitllet

Actualitzada 21/05/2019 a les 10:03

L’alcaldable per Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, juntament amb diversos membres de la candidatura, va celebrar ahir el tradicional esmorzar amb la premsa que segueix les eleccions municipals per valorar la recta final de la campanya. Des de Sant Pere i Sant Pau, Ballesteros va explicar que el PSC arriba a la última setmana amb molta força i amb la sensació d’haver fet molta feina i haver explicat molt bé el que s’ha fet aquests anys al capdavant del govern. El candidat a l’alcaldia va lamentar que per part de l’oposició «tot està centrat en la figura de Ballesteros» i va recordar que «no és la primera vegada que ens passa i ja estem acostumats de què això sigui així». Ballesteros va afegir que els grups polítics «no acaben responent a preguntes fonamentals com amb qui tenen tancat pactes» i que «Comuns, ERC i la CUP tenen un acord tancat de tots contra Ballesteros». Per una altra banda, va recordar que «mentre Ciutadans diu que pactarem amb ERC, els Comuns diuen que ja ho tenim fet amb Ciutadans. Estan més preocupats del que fem nosaltres que no pas de les estratègies pròpies de cadascun d’ells».El batlle va indicar que el PSC no entrarà en cap cas en desqualificacions, insults o provocacions i que la campanya s’ha d’afrontar en positiu. «Hem de veure i explicar Tarragona en positiu», va comentar Ballesteros. Pel que fa a les propostes del programa electoral, l’alcaldable socialista va lamentar que els grups polítics s’hagin pronunciat de manera crítica amb el bus gratuït. «A l’hora de votar a l’Ajuntament voten que sí i a l’hora de pronunciar-se en el programa electoral diuen que no, lamento la poca coherència que tenen. Crec que els hi passarà factura. Hi ha més de 20.000 persones que es beneficien de la gratuïtat per ser infants o gent de la tercera edat i moltes persones que s’han acollit al descompte per la gratuïtat futura», va explicar Ballesteros. Per acabar, l’alcalde va fer una crida a l’estabilitat. Tarragona és l’únic ajuntament de les grans ciutats que ha aprovat pressupostos i això dona una estabilitat extraordinària».