L'acadèmia de sirenes de Tarragona participa en la promoció del llibre infantil d'Ona Carbonell

La capitana de l'equip estatal de sincronitzada ha publicat el primer volum de la sèrie 'Elena Sirena'

Actualitzada 21/05/2019 a les 18:57

Ona Carbonell, medallista olímpica de Natació Sincronitzada i actualment capitana de l'equip estatal de l'especialitat, també és l'autora d'una nova sèrie de llibres infantils, protagonitzats per Elena Sirena. El primer dels llibres, editats per Penguin Random House, és el titulat Sueños de agua.Precisament l'editorial va contactar amb Sirenas Mediterranean Academy, l'escola de sirenes tarragonina, per a participar en la promoció del llibre i convertir a Carbonell en una sirena.A la piscina dels estudis Mü Service de Barcelona, Ona Carbonell va realitzar la sessió fotogràfica. Primer la nedadora va provar les cues de sirena en sec i posteriorment va fer diversos exercicis dins l'aigua per a les imatges promocionals, per a les quals va escollir una cua de color verd.El llibre d'Ona Carbonell apareixerà publicat el 23 de maig vinent i en ell s'expliquen les vivències d'una nena nedadora de sincronitzada que somnia en ser una gran campiona. La nena descobreix el dia del seu aniversari que, com la seva mare, pot convertir-se en sirena.