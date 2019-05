Joves tarragonins alerten als adults dels perills del canvi climàtic

El moviment ‘Friday For Future Tarragona’ convoca una protesta el 24 de maig

Actualitzada 21/05/2019 a les 09:01

El 21 de febrer el president de la Comissió Europea Jean-Claude Junker escoltava les paraules que Greta Thunberg, una decidida noia de 15 anys, li llençava des del faristol. «Hem començat a netejar el vostre desastre i no ens aturarem fins que acabem», avisava. Dos mesos abans, Thunberg havia iniciat una croada contra el canvi climàtic des de Suècia, el seu país. Cada divendres falta a classe per protestar davant el parlament suec per exigir als adults un canvi real en les polítiques dirigides a contrarestar els efectes de l’escalfament global.La campanya d’aquesta jove activista s’ha estès els últims mesos per centenars de països. A Tarragona, els estudiants de primer de Batxillerat Giovanni González (16 anys) i l’Anna Navarro (17 anys) van impulsar el març Fridays for Future Tarragona. Després d’organitzar dues protestes, el 24 de maig convoquen una nova manifestació aprofitant el ressò mediàtic de les eleccions municipals i europees del 26-M.«Volem que es vegi que els joves estem preocupats», explica Navarro. A la ciutat, una desena de joves es reuneixen cada dimecres per decidir les estratègies de les mobilitzacions. En total són una setantena de joves tarragonins d’entre 15 i 20 anys que volen, com la Greta, donar un toc d’atenció als adults. Entre altres mesures, proposen que l’Ajuntament de Tarragona declari l’estat d’emergència climàtica, un primer pas per prendre consciència i treballar amb mesures concretes. «En una zona industrial com la nostra això és complicat», admet Navarro. González proposa un estudi per conèixer com afecta les emissions a la ciutadania. «Calen polítiques més estrictes per controlar les emissions que afecten la nostra salut», demana aquest noi.Aquest divendres convoquen una protesta a les 18 hores a la plaça Imperial Tarraco. La marxa, que avançarà per la Rambla Nova i acabarà a la plaça de la Font, té l’objectiu de superar les 200 persones que el 15 de març es van manifestar davant de l’Ajuntament. Aquests joves, que es declaren «apolítics» estan oberts a reunir-se amb qualsevol partit que s’interessi per les seves demandes.Els activistes treballen per enviar una carta al consistori amb les seves propostes. Fa uns dies van traslladar les seves iniciatives a l’eurodiputat dels comuns Ernest Urtasun aprofitant la presència del polític ecologista a una taula rodona de la URV.