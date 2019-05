Identifiquen un menor amb objectes de procedència «sospitosa» a Sant Pere i Sant Pau

El jove ha amagat sota un vehicle uns auriculars i dos rellotges de marca; en l’escorcoll se li ha trobat un tornavís, però no hi havia cap cotxe forçat a la zona

Actualitzada 21/05/2019 a les 10:10

Dos detinguts per ordes de crida i cerca emeses a Tarragona i Saragossa

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha identificat un menor d'edat per tinença sospitosa d'objectes la matinada d’aquest dimarts, 21 de maig, a Sant Pere i Sant Pau. El jove ha amagat sota un vehicle uns auriculars i dos rellotges de marca i en l’escorcoll se li va torbar un tornavís, però a la zona no es va detectar cap cotxe forçat.Els fets han succeït cap a les 3.30h, quan una patrulla que circulava pel barri de Sant Pere i Sant Pau ha observat un individu amagant uns objectes sota un vehicle estacionat i després ha continuat caminant.Els agents han trobat sota el turisme uns auriculars i dos rellotges de pulsera de marca, objectes dels quals el jove no ha sabut explicar la procedència. En l'escorcoll s’ha comprovat que l'individu duia a sobre un tornavís, però no s’ha trobat cap vehicle forçat a la zona. La Guàrdia Urbana ha aixecat una acta cautelar d'intervenció dels objectes fins aclarir la seva propietat.Per altra banda, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut, entre la tarda d’ahir dilluns i la matinada d’aquest dimarts, dos homes per ordre de crida i cerca.Els agents van localitzar ahir cap a les 16.30h dos individus amb un carro de supermercat carregat de ferralla. En ser identificats, la policia va comprovar que un d’ells, de 44 anys, tenia una ordre de cerca i detenció ordenada pel Jutjat d'Instrucció número 4 de Tarragona, motiu pel qual va ser detingut.La segons detenció s’ha produït aquesta matianda, cap a les 4h, al carrer Smith de la Part Baixa. Una patrulla que feia tasques de vigilància ha arrestat un individu de 41 anys que tenia una ordre de crida i cerca dictada pel jutjat penal 7 de Saragossa.