El TAST social celebrarà la seva 6a edició divendres a Corsini

La Mostra d’Entitats de Voluntariat i diverses activitats ompliran la plaça

Actualitzada 21/05/2019 a les 12:54

La Plaça Corsini de Tarragona viurà, aquest divendres 24 de maig, la força transformadora de les entitats del territori amb la celebració de la 6a edició del TAST Social, la Trobada d’Associacions Socials del Tarragonès que organitzen conjuntament la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) i l’Ajuntament de Tarragona, a través de la Conselleria de Voluntariat.

Cartell

Concurs a les xarxes

Entitats participants

La ja tradicional Mostra d’Entitats de Voluntariat, que es farà de 10h a 19h, donarà a conèixer la tasca de 26 entitats i acollirà tallers perquè tothom pugui fer un tast del voluntariat social. Com a novetat es podran comprar els productes d’El Mercat Social d’algunes entitats com el Taller Baix Camp i Aprodisca, una bona oportunitat per aproximar-se a l’economia social i descobrir com amb una compra pot contribuir a la inserció sociolaboral de persones amb dificultats.Un dels estands de la Mostra focalitzarà la mirada en el servei comunitari tot oferint informació sobre el Centre de Recursos Pedagògics de Tarragona i organitzant una visita dinamitzada amb quatre instituts -Els Pallaresos, La Salle Tarragona, Institut Torreforta i l’Institut Ramón de la Torre de Torredembarra- que permetrà que l’alumnat tingui una aproximació cap a les experiències de voluntariat.L’escenari central del TAST Social no pararà tampoc de moure’s amb una jornada plena d’activitats per a tota la família que inclourà actuacions de coral, dansa bollywood, un taller de voluntariat inclusiu i actuacions castelleres.La imatge del cartell del TAST Social d’aquesta edició està elaborat per les persones que formen part de l’Estudi Creatiu i de Disseny de la Fundació Topromi i la cooperativa El Far. Està inspirat en una obra de l’artista cubista de Montblanc Matias Palau Ferré, en el marc de la commemoració del centenari del seu naixement.En la creació del cartell s’ha jugat amb gomets de colors i, partint de conceptes com l’associacionisme, el voluntariat i l’equip, s’han visualitzat les persones, representades pels gomets, unides per assolir uns propòsits específics. La posició d’aquests vol mostrar que no tots estan a la mateixa manera col·locats però sí dins d’un conjunt, destacant el concepte de diversitat.Durant la celebració del TAST Social, el 24 de maig, se celebrarà un concurs a través de les xarxes socials on es podran guanyar premis com entrades a PortAventura o un lot de productes d’El Mercat Social. El concurs es publicarà al web de la FCVS uns dies abans de la celebració del TAST Social.El TAST Social és projecte que lidera la Federació Catalana de Voluntariat Social amb el recolzament de les entitats participants del territori: Projecte Home, Fundació La Tutela, Fundació Santa Teresa del Vendrell, Fundació Onada, Associació Ment i salut La Muralla, Creu Roja, Càritas Diocesana de Tarragona, Afanoc, Associació de voluntaris del Camp de Tarragona Llegat 2018, FACUA, Alzheimer Tarragona, Aicec- Adicae, Quilòmetre Zero, Aprodisca, Amics de la Gent Gran, Pàdel amb tu, Fundació Catalunya-La Pedrera, Club vaixell, Voluntariat per la llengua, ONCE, Taller Baix Camp, Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya, Joventut Multicultural Musulmana i la Xarxa Suport Famílies Cuidadores i Punt de Voluntariat de Tarragona.