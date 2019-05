Ballesteros vol convertir Ca l'Ardiaca en equipament municipal

L’alcalde, que acusa els propietaris d’«enganyar», aposta ara perquè l’Ajuntament compri l’immoble

Actualitzada 20/05/2019 a les 20:22

L’edifici de Ca l’Ardiaca es podria convertir en un equipament municipal. Tot apunta que el projecte d’un hotel de cinc estrelles a l’edifici del pla de la Seu, davant de la Catedral, s’allunya definitivament, segons assenyalava ahir l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros, que es va mostrar enfadat amb els propietaris de l’immoble per «enganyar» el consistori després de posposar any rere any el projecte.Si encadena la seva quarta legislatura consecutiva, Ballesteros aposta perquè l’Ajuntament compri l’edifici per mig milió d’euros per convertir-lo en un edifici municipal. L’alcalde abandona la idea de subhastar l’edifici i preveu gestionar-lo des de la plaça de la Font. El batlle proposava ahir que un possible ús de l’edifici podria ser el d’acollir la Casa de la Festa, ubicada a l’avinguda Augusta. No és el primer cop que es parla del canvi de lloc d’aquest equipament. El passat setembre de 2018, la regidora de Festes i Cultura, Begoña Floria, va proposar traslladar els elements del Seguici Popular al pàrquing de Jaume I. La meitat dels regidors van votar a favor de «dignificar» l’espai on descansen els elements festius arran d’una moció del PDeCAT.El conflicte per desencallar l’ús de Ca l’Ardiaca ve de lluny. Ballesteros ha perdut la paciència amb els propietaris de l’emblemàtic palau gòtic medieval, Desarrollos Arbe, que el 2009 es va comprometre a construir el primer hotel de luxe a la ciutat amb 33 habitacions. «Ara ja soc partidari d’expropiar i posar allà el que sigui, la Casa de la Festa, per exemple», assegurava ahir a aquest diari. En l’última conversa fa mesos entre els empresaris i el consistori, els primers van comunicar que tenien els diners «a punt» per iniciar les excavacions. «Encara esperem», explica l’alcalde. «Estic fins als trons que aquesta gent ens enganyi», manté l’alcalde sobre els gestors de l’immoble, que presenta un estat de degradació important. Actualment, el paisatge que es troben els turistes quan fotografien l’immoble és el d’una façana coberta per una bastida. En el passat, l’edifici ha tingut una lona de plàstic.El projecte de rehabilitació per convertir-lo en hotel es va aprovar el 2011 per la Generalitat. L’objectiu era recuperar l’arquitectura de l’edifici del segle XIV-XVI i detallar la intervenció arqueològica. Ballesteros explica que, en un inici, l’empresa propietària es negava a fer les excavacions arqueològiques, obligatòries a la ciutat. «És veritat que hem tingut la crisi econòmica pel mig, hem sigut comprensius però al final vam haver de posar multes que han anat recorrent», explica l’alcalde sobre les sancions de 300, 1000 i 3000 euros per incompliment del deure de conservació.