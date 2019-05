La Revetlla Remullada protagonitza el cartell de Sant Magí 2019

La imatge gràfica guanyadora és obra del dissenyador tarragoní Aitor Pombo

Actualitzada 20/05/2019 a les 12:11

Les festes de Sant Magí 2019 ja tenen imatge gràfica. Enguany la protagonista del cartell és la Revetlla Remullada, una combinació d’aigua i música amb més de 20 anys de trajectòria. L’autor de la imatge guanyadora és el dissenyador tarragoní Aitor Pombo, qui va estudiar Belles Arts a Barcelona i en l’actualitat treballa com a dissenyador i fotògraf.La proposta va resultar seleccionada d’entre les quinze presentades en la convocatòria del concurs d’imatge gràfica de Sant Magí. Està inspirada en el càntir de Sant Magí, un dels elements de la Revetlla Remullada. Aquest és representat com si estigués trencat i deixés caure la pròpia aigua de la Remullada. A la vegada es formula una imatge poètica d’un paraigües que en comptes de protegir-nos de l’aigua fa tot el contrari, ens mulla tal com fan els quatre elements de la Revetlla Remullada.«Per fer aquest cartell em vaig inspirar en el musical Singin’ in the Rain per l’alegria que desprèn la cançó alhora que balles i cantes sota la pluja tal com fem tots els assistents a aquest acte la nit del 18 d’agost a la plaça del Rei», ha explicat l’autor del cartell.Aitor Pombo ha estat l’artista premiat en la tercera edició del concurs de cartells de Sant Magí. L’Ajuntament de Tarragona va impulsar per primera vegada el certament al 2017, amb l’objectiu de fer la festa més participativa i aconseguir una imatge sorgida d’una perspectiva purament popular.