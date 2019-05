Actualitzada 20/05/2019 a les 11:29

La piscina Sylvia Fontana, de 50 metres i ubicada a l’Anella Mediterrània de Campclar, reobrirà al públic a partir del dilluns 3 de juny i acollirà cursos de natació i activitats aquàtiques organitzades pel Patronat Municipal d’Esports durant tot l’estiu. La instal·lació obrirà del 3 al 23 de juny de dilluns a dissabte de 13h a 18h i diumenge de 10h a 14h. Del 24 de juny a 29 de setembre s’obrirà de dilluns a dissabte de 10h a 20h i diumenge de 10h a 14h.

Aquest serà el primer estiu complet que obri aquesta instal·lació, després que l'any passat estigués a disposició del públic a partir del 9 de juliol, només uns dies després de la seva inauguració oficial amb motiu dels Jocs Mediterranis.Amb la seva reobertura, la piscina Sylvia Fontana se suma a l'oferta d’activitats a les piscines municipals. Durant juliol i agost s’hi faran cursos de natació i activitats com aquafitness, aquaspinning o aquagim. El conjunt de l'oferta d'activitats es pot consultar a la pàgina web del Patronat Municipal d'Esports El Patronat Municipal d'Esports també ofereix un abonament que permet utilitzar les piscines durant l'estiu, del 25 de juny al 10 de setembre. Els preus per a tota la temporada oscil·len entre els 18,9 euros per als infants i la tercera edat fins als 40,50 euros dels adults. També existeix un abonament familiar que per 90,60 euros dona accés a una parella i els seus fills menors de 18 anys.La piscina Sylvia Fontana també serà escenari aquest estiu de cinc competicions organitzades per les federacions espanyola i catalana de natació. El 29 i 30 de juny acollirà la celebració del Campionat de Catalunya juvenil masculí de Waterpolo; del 5 al 7 de juliol el Campionat de Catalunya d'Estiu Infantil de Natació; de l’11 al 14 de juliol el Campionat Màsters Espanya d'estiu; del 18 al 21 de juliol el Campionat d'Espanya Aleví d'Estiu; i per últim al setembre la Copa Catalunya Absoluta de Waterpolo.Es calcula que totes les proves poden aplegar un total de 2.000 esportistes, aproximadament. Durant els dies de competició les dues piscines del complex esportiu de Campclar no estaran a disposició ni dels abonats ni dels nedadors ocasionals. El gimnàs, en canvi, es mantindrà obert en l’horari normal. L’accés com a espectadors a les competicions serà gratuït per tothom.