L'Ajuntament farà un corral provisional per tancar els porcs vietnamites de SPiSP

Més endavant preveu castrar els animals i fer-los analítiques de control, així com vacunar-los i xipar-los

Actualitzada 20/05/2019 a les 13:34

Animalistes demanen protegir els porcs vietnamites de Sant Pere i Sant Pau Una petició a la plataforma Change.org demana protegir els porcs vietnamites presents al barri de Sant Pere i Sant Pau. Signada per l'associació Tarragona Animal Save, ha recollit en els seus primers tres dies des que és oberta gairebé 700 signatures de suport. Segons relaten, vo...

L’Ajuntament de Tarragona construirà un corral provisional per tancar la població d’una vintena de porcs vietnamites que s’ubiquen al Parc de la Muntanyeta, a Sant Pere i Sant Pau. Des del Departament de Salut pública, a més, expliquen que més endavant es preveu castrar els animals i fer-los analítiques de control, així com vacunar-los i xipar-los.El consistori exposa que la construcció d’aquest tancat provisional es va decidir el passat dijous 16 de maig i té per objectiu «millorar les condicions de vida i la seguretat dels animals i del conjunt de la ciutadania». Tal com afirmen, s’hi instal·laran abeurados i tolbes per subministrar aliment als animals, així com també tindrà espais d’ombra. Aquests dies s'estan cercant pressupostos per escollir la millor opció i «executar-la tan aviat com sigui tècnicament possible», tal com asseguren des de la institució.«Qualsevol actuació que es dugui a terme sempre tindrà en compte tant el benestar i la seguretat dels animals com la convivència dels porcs vietnamites en un espai urbà», afirma l’Ajuntament en un comunicat. Per últim, també exposen que en una segona fase es farà una jornada de castració i les analítiques de control, així com la vacunació i el xipatge dels porcs vietnamites.L’Ajuntament ha emès aquest comunicat arran de la informació feta pública per Diari Més sobre una petició a Change.org impulsada per l’associació Tarragona Animal Save que demana protegir els porcs vietnamites de Sant Pere i Sant Pau.