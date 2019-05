El PP de Tarragona aposta per una rebaixa de l'IBI del 25%

José Luis Martín assegura que «una menor pressió fiscal suposarà un impuls per l'economia»

El candidat del Partit Popular a l’alcaldia de Tarragona, José Luis Martín, ha anunciat aquest dilluns que durant el pròxim mandat abaixaran un 25% l'IBI «per deixar de ser la ciutat espanyola amb l’IBI més alt».Per aquesta mesura, la formació ha fet diversos estudis o valoren que la rebaixa «és factible». José Luis Martín assegura que «una menor pressió fiscal també suposarà un impuls per l'economia, ja que els tarragonins disposaran de més diners a la seva butxaca».A banda de la rebaixa de l’IBI, el PP aposta per mantenir els ajuts al pagament d’aquest impost, el pagament fraccionat de tributs i les bonificacions per a famílies nombroses, que poden arribar a un màxim del 90%.Martín ha explicat que «hi ha ciutats com Almeria, Madrid o Santander que situen el seu IBI molt a prop del tipus mínim, mentre que a Tarragona el tenim molt a prop del tipus máxim». José Luis Martín ha finalitzat recordant que «a diferència d’altres partits, nosaltres som els únics que proposem abaixar impostos».