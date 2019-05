Detingut per donar cops i puntades de peu a agents de la Urbana de Tarragona

L’home, que caminava amb una ampolla de vi a la mà i cridant, va agredir als policies per impedir que l’escorcollessin

Actualitzada 20/05/2019 a les 10:45

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home de 31 anys com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat. En concret, l’individu va donar diversos cops i puntades de peu als agents que volien procedir a escorcollar-lo per tal d’impedir-los la seva tasca.Els fets van tenir lloc a les 4.15h de la matinada de dissabte a diumenge, quan una patrulla que circulava de paisà pel carrer Gasòmetre va observar una persona que caminava per la zona amb ulleres de sol, una ampolla de vi a la mà i cridava de forma inintel·ligible.Quan la patrulla es va dirigir a aquest individu, amb el suport d'una segona patrulla logotipada, aquest home es va mostrar molt alterat i va dir que no portava cap tipus de documentació. També es va resistir a l'escorcoll i va començar a forcejar per impedir la tasca dels agents, donant cops i puntades de peu als policies.Els agents van poder reduir l'individu i, posteriorment, detenir-lo. Ja a l'hospital per realitzar l'habitual reconeixement mèdic, el detingut va intentar autolesionar-se. Els metges no van poder realitzar la seva exploració, ja que l'home va continuar mostrant-se agressiu.