La XXII Tarraco Viva parlarà de l'economia de l'alimentació

La creació d’una xarxa de ciutats que vetllen per la reconstrucció pot ser una realitat el 2020

Actualitzada 19/05/2019 a les 21:15

Reconstrucció júnior

La XXIa edició del festival de reconstrucció històrica ha finalitzat aquest diumenge amb un acte de cloenda que ha explicat com se celebraven les eleccions municipals a les ciutats romanes, davant de 470 persones. L’Ajuntament ja treballa en l’edició del pròxim any. El director del festival, Magí Seritjol, ha avançat que estarà dedicada al món de l’alimentació, que «constituïa el motor econòmic en aquella societat». «La producció d’aliments era essencial i determinava l’economia», ha dit Seritjol.Per altra banda, l’edició del 2020 també podria coincidir amb la presentació d’una xarxa europea de ciutats que organitzen festivals de reconstrucció històrica de l’època romana de qualitat i amb voluntat pedagògica, va informar Seritjol, qui treballa en aquesta faceta des de fa temps. Una ciutat francesa s’ha mostrat molt interessada en formar-ne part i una delegació de la ciutat alemanya de Xanten, on hi ha uns del millors assentaments romans d’Europa, que ha estat present en Tarraco Viva, han pres bona nota i han expressat el seu interès, fins al punt que ha convidat a Tarragona a fer una visita a Xanten per mantenir les converses obertes i tractar de possibles acords.La regidora de l’Ajuntament de Tarragona Elvira Ferrando ha fet una valoració molt positiva de l’edició d’enguany de Tarraco Viva. «Molta gent del territori i d’altres indrets han vingut a la nostra ciutat per veure les propostes del festival i, fins i tot, uns amics anglesos m’han dit que reservaran uns dies per poder venir l’any vinent». Ferrando ha destacat la participació «d’unes mil persones» com a protagonistes de les diverses activitats que s’han dut a terme i ha dit que «Tarragona està molt viva com a ciutat hereva que és dels romans, amb la qual s’identifica de manera especial aquests dies en què expliquem el nostre passat». Ferrando s'ha referit a la importància de «conèixer la nostra història per conèixer el nostre present».Ferrando, presidenta de l’empresa de mercats Espimsa, ha destacat la col·laboració del Mercat Central en l’edició de Tarraco Viva que ha finalitzat i ha apuntat que «l’any vinent encara tindrà més protagonisme, tenint en compte que el festival parlarà de l’alimentació».Magí Seritjol ha anunciat que un nou projecte del festival és treballar per la creació de grups de reconstrucció històrica en els centres escolars de la ciutat, amb la finalitat d’aconseguir que els estudiants s’interessin pel passat de Tarragona i, d’aquesta manera, generar una pedrera. Sertitjol ha recordat que «tenim vuit grups de reconstrucció, som la ciutat que més té i volem la col·laboració dels col·legis perquè hi hagi grups juniors». L’objectiu és que els primers passos per aconseguir aquesta fita es comencin a donar el pròxim curs escolar, per la qual cosa no es descarta que alguna formació ja pugui participar en la XXII edició de Tarraco Viva.