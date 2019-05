José Luis Martín: «El nou model de gestió turístico – patrimonial permetrà reinvertir en la conservació del patrimoni»

El candidat del Partit Popular a Tarragona afirma que «ser Patrimoni de la Humanitat no és un problema, és un privilegi i una gran oportunitat»

El candidat del Partit Popular a l’alcaldia de Tarragona, José Luis Martín, ha presentat aquest diumenge el nou model de gestió turístico – patrimonial que proposa el PP de cara al nou mandat, en una atenció als mitjans de comunicació a la Muralla Romana. Martín ha afirmat que «de vegades hem escoltat que el patrimoni és un problema, però ser l’única ciutat de Catalunya Patrimoni de la Humanitat és un privilegi i una gran oportunitat que moltes altres ciutats voldríen».José Luis Martín ha assegurat que «podem lamentar que altres administracions no ens donin suport a l’hora mantenir el nostre patrimoni, però no ens podem quedar de braços creuats sens fer res». Per això, el Partit Popular creu que Patrimoni i Turisme han d’anar de la mà, implantant un nou model de gestió turístico – patrimonial, caracteritzat per la professionalitat i per un sistema d’inteligència turística per a la captació i la gestió de dades.El cap de llista popular ha destacat que «gràcies a aquest nou model de gestió aconseguirem més ingressos per reinvertir en el manteniment del patrimoni i generarem llocs de feina associats a la gestió i divulgació del patrimoni».José Luis Martín ha assenyalat que «hem de garantir la conservació del nostre patrimoni a les generacions futures i, alhora, transmetre i divulgar el valor d’aquesta riquesa bimilenària, sent exemple d’això el Festival Tarraco Viva, que avui clou la seva 21 edició». Martín ha assegurat que «Tarraco Viva és un model d’èxit a la nostra ciutat, però hem de creure més en ell, per tal de projectar-lo més enllà de les nostres fronteres i afavorir la creació d’una indústria cultural al voltant de la dinamització i la divulgació del patrimoni».