El PSC de Tarragona demana el vot a la ciutadania per garantir una Tarragona progressista i plural

Ballesteros ha destacat les polítiques socials realitzades en temps de la crisi econòmica i social

Actualitzada 19/05/2019 a les 19:40

Aquest diumenge, ha tingut lloc l’acte central de campanya del PSC de Tarragona al barri de Bonavista amb les intervencions de Sandra Ramos, número dos de la candidatura, Javi López, eurodiputat del PSC i candidat a les eleccions europees, i Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona i cap de llista socialista.L’alcaldable per Tarragona ha explicat que el projecte socialista ofereix valors com diàleg, progrés, concòrdia, convivència i respecte i que en aquests anys de mandat s’ha fet una gran feina. Ballesteros ha destacat les polítiques socials realitzades en temps de la crisi econòmica i social, recordant també a l’estimable tasca de la companya Ana Santos: «Estem orgullosos d’haver-la tingut i de tenir el seu fill a la candidatura. Vull proposar que el proper Casal de la Dona de Torreforta porti el seu nom: Casal de la Dona Ana Santos». El cap de llista socialista ha afegit que en «polítiques socials no hi ha qui ens guanyi» i davant tota la militància ha recordat les accions realitzades durant aquests anys al barri de Bonavista: el desdoblament del camí de la Coma, l’Anella dels Jocs Mediterranis, el Parc Infantil de l’Església, l’esplanada de la Feria d’Abril, la rotonda de la N340, el canvi de l’enllumenat o les millores en el centre cívic i la llar de jubilats.De cara al futur, Josep Fèlix Ballesteros ha avançat que es crearà un pont de vianants que unirà el centre i els barris de Ponent i que «es continuaran impulsant encara més les polítiques socials». Per una altra banda, ha destacat la importància de l’autobús gratuït com a motor social, l’aposta perquè el turisme i el comerç segueix creixent i el fet de tenir una Tarragona verda amb l’aposta per les energies renovables. A més, ha recordat que els propers quatre anys s’afrontaran amb inversions molt potents gràcies a la «gran gestió de responsabilitat», cosa que ha permès «recuperar la capacitat inversora».La número 2 de la candidatura, Sandra Ramos, ha recordat que els Comuns, ERC i la CUP tenen un preacord per treure l’alcaldia a Josep Fèlix Ballesteros. «El seu màxim objectiu és posar una estelada al balcó de l’Ajuntament. No ho permetrem. En aquesta ciutat hem de frenar el trilacito», ha manifestat Ramos. Davant d’aquest acord tancat, l’alcaldable per Tarragona ha expressat que «cal desemmascarar-lo» i que cal respondre de la següent manera: «Què diem davant l’estelada? Tarragona, davant la crispació? Convivència, davant l’independentisme? Pluralisme».L’eurodiputat del PSC i actual candidat a les eleccions europees, Javi López, ha recordat la gran tasca que han fet els ajuntaments, en especial el de Tarragona, durant la crisi econòmica i social i ha expressat que Ballesteros «és un alcalde que sempre ha posat els interessos de Tarragona per davant d’altres qüestions». «Els alcaldes socialistes han estat els qui han garantit la convivència. Aquí a Tarragona està clar: o hi ha una majoria clara de Josep Fèlix Ballesteros o els independentistes arribaran a la ciutat posant-la al servei del procés», ha indicat l’eurodiputat socialista.Pel que fa a les eleccions europees, Javi López ha explicat que Europa es troba «en un moment existencial on els socialistes hem de combatre l’extrema dreta». El candidat a les eleccions europees ha comentat que «hi ha la possibilitat que les polítiques excloents i masclistes tinguin la força suficient per destruir la Unió Europea» i que davant d’això «la millor defensa d’Europa és canviar-la i transformar-la». «Volem fer una Unió Europea que pensi en la ciutadania, la justícia social, la desigualtat, que faci bandera del feminisme i ecologisme, més pròxima a la vida quotidiana de la gent, una Europa que asseguri els serveis públics», ha manifestat López. Sobre aquesta mateixa qüestió, l’eurodiputat ha afegit: «És cert que hi ha altres partits que poden defensar aquest idees però els socialistes catalans som els únics amb les complicitats i aliances suficients per fer possible aquest canvi de rumb que Europa necessita».Sobre el paper de Tarragona en la Unió Europea, Javi López ha explicat que «aquest equip de govern i aquest alcalde sempre han estat pendents de reivindicar el seu projecte de ciutat a la Unió Europea» i que «aquesta Tarragona oberta i tolerant coneix que bona part dels grans projectes de ciutat es fan teixint complicitats a la Unió Europea, com per exemple els Jocs Mediterranis».Josep Fèlix Ballesteros ha reconegut que «per un alcalde és important anar a Brussel·les i trobar gent com en Javi López que sempre està a disposició del que faci falta» i ha explicat que «Europa és democràcia, pluralisme, progrés, estat del benestar, igualtat entre homes i dones i futur».L’eurodiputat Javi López ha recordat que gràcies a una «mobilització sense precedents vam aconseguir evitar que la dreta i l’extrema dreta confirmessin una Espanya de blanc i negra al nostre país». Per aquest motiu ha demanat una «gran mobilització a favor de Josep Fèlix Ballesteros i l’Europa progressista el proper 26 de maig».La número 2 de la candidatura, Sandra Ramos, ha recordat que el 28 d’abril «vam tenir una gran victòria socialista a Tarragona» i que ara «hem d’acabar la feina i omplir les urnes amb vots socialistes». El cap de llista socialista per Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha indicat que durant aquests anys «hem aportat estabilitat a l’Ajuntament» i que de cara aquests propers comicis «us proposo que em seguiu acompanyant, donarem la volta a Tarragona, tenim capacitat inversora i podrem acabar molts reptes pendents. Estic convençut que ho farem». Després de les intervencions, l’acte central de campanya del PSC ha continuat amb la rumba del grup ‘Retales’ de Bonavista que ha amenitzat la sessió en tot moment.