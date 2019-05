Dídac Nadal proposa més agents i crear la Policia de Barri per combatre la inseguretat

El candidat de Junts per Tarragona també aposta per instal·lar càmeres de videovigilància a les zones que sigui necessari

Actualitzada 19/05/2019 a les 17:02

El candidat de Junts per Tarragona a l’alcaldia de Tarragona, Dídac Nadal, s’ha compromès a «incrementar el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana i crear la Policia de Barri per combatre la inseguretat a Tarragona». Nadal també proposa «impulsar reunions periòdiques entre els cossos de seguretat i el veïnat i instal·lar càmeres de videovigilància a les zones on siguin necessàries».«L’objectiu principal és elevar la percepció de seguretat a la ciutat», ha assenyalat l’alcaldable que ha manifestat que «Tarragona compta amb molts bons agents però que cal ampliar la plantilla fins a arribar a uns 250 efectius per, entre altres qüestions, crear la policia de barri». «Apostem per patrullatges a peu a cada zona de la ciutat per generar una relació contínua i de proximitat amb el veïnat i comerciants que permeti anticipar-se a conflictes i intervenir de forma ràpida i eficaç», ha destacat.«Volem una Tarragona segura», ha afirmat Nadal, que avui ha visitat la zona del Parc del Francolí, on en els darrers mesos s’han registrat més d’una desena de robatoris a habitatges. «Compartim la preocupació del veïnat de moltes zones de la ciutat, ja que també hi ha hagut molts robatoris a habitatges a Llevant, robatoris a vehicles al Barri del Port i al centre; i problemes de convivència al Serrallo i als barris de Ponent», ha assenyalat.El candidat de Junts per Tarragona ha recordat que l’últim estudi de criminalitat del Ministeri de l’Interior «situa Tarragona com la quarta capital amb menys seguretat i també indica que durant l’any passat els actes delictius van incrementar un 9,2% a la ciutat».Davant d’aquesta situació, Nadal també ha destacat la seva aposta per «instal·lar càmeres de videovigilància a les zones on siguin necessàries amb previ acord amb el veïnat garantint que els aparells s’acompanyin d’una supervisió que permeti actuar de forma ràpida i eficaç». D’altra banda, l’alcaldable també considera imprescindible «impulsar reunions periòdiques entre els cossos de seguretat i el veïnat per conèixer les principals problemàtiques de cada zona i actuar amb conseqüència».