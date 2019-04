Tres dones ocupen els primers llocs de la llista de la CUP a les municipals

El contingut del programa electoral sortirà de les propostes rebudes per aquesta formació en les noves assemblees obertes que ha celebrat

La número dos

La CUP va presentar ahir a la tarda la llista amb la qual concorrerà a les eleccions municipals del 26 de maig. La principal característica que la diferència d’altres llistes és que els tres primers llocs els ocupen dones. Es tracta de l’actual regidora Laia Estrada, de la historiadora Eva Miquel i d’Inés Solé, llicenciada en Dret. L’acte va tenir lloc a la plaça de la Pagesia, amb la presència de gairebé tots els candidats. El quart lloc l’ocupa Joan Manuel Burillo i el cinquè Jaume López, actual regidor i persona que va substituir en el càrrec a Jordi Martí, qui tanca la llista.Jaume López va manifestar que «per a nosaltres és important que, per arribar a definir que volem fer hem realitzat nou assemblees per recollir propostes». Aquestes fan referència a aspectes com el feminisme, la igualtat, els serveis públics o la radicalitat democràtica, entre altres. López va informar que la mitjana d’assistència a les assemblees «ha estat de trenta persones» i que aquestes «s’han celebrat en barris de la ciutat, amb la participació de diverses entitats de tota mena».López va assenyalar que «estem recollint totes les propostes rebudes per lligar-les en el programa marc» amb el qual la CUP es presentarà a les eleccions municipals. «No serà un paper que anirem a vendre al mercat, serà el compromís de què voldrem fer sense rendir-nos», va subratllar el regidor cupaire. López va indicar que el contingut del programa definitiu serà presentat el pròxim 2 de maig, en un acte que tindrà lloc a l’Antiga Audiència, «on explicarem el model de ciutat que volem i la feina que hem fet els darrers quatre anys», va dir el candidat de la CUP a les municipals.Per la seva banda, Maribel Setién va remarcar que «hem prioritzat la presència de la dona, amb tres en els primers llocs de la llista, perquè hem volgut visualitzar que el 60 per cent de l’assemblea de Tarragona són dones». Setién va informar que la llista és més oberta que la del 2015 i entre els seus components hi ha persones que «no formen part de l’assemblea de Tarragona». Setién va definir com a «molt oberta» la candidatura de la CUP per a les eleccions de maig. Aquesta enfocarà la campanya mitjançant fils conductors com «la defensa de l’alliberament nacional, els col·lectius que treballen per la inclusió, l’urbanisme, els serveis públics o el patrimoni». «Aquests són els blocs bàsics» d’aquesta formació, va dir. «Defensem un projecte que s’inicia en la gent del carrer», va remarcar Setién.La número dos de la llista a la ciutat de Tarragona, Eva Miguel es va llicenciar en Història per la Universitat de Saragossa i s’ha especialitzat en protohistòria mediterrània. Com a professional, ha participat en diferents projectes de recerca i en excavacions i projectes a països del Pròxim Orient com Líban i Jordània. Miguel va defensar la seva tesi doctoral en arqueologia el 2014, sobre l’arribada de productes fenicis a Catalunya durant la primera edat del ferro. Actualment és investigadora postdoctoral a la Universitat de Barcelona. Des del 2015 forma part de la Comissió de Grans Runes de la CUP de Tarragona.