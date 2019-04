Mor Ana Santos, regidora de l'Ajuntament de Tarragona

La socialista feia temps que lluitava contra un càncer; l'Ajuntament ha decretat dos dies de dol

Actualitzada 10/04/2019 a les 12:05

Acabem de saber que ha traspassat la consellera @AnaSantosGo. Tots els membres del #pletgn han fet un #minutdesilenci en el seu record. El nostre més sentit condol als seus companys de partit i de consistori, els seus familiars i els seus amics. Sempre estaràs amb nosaltres. pic.twitter.com/QVoy0rL4yP — Ajuntament Tarragona (@TGNAjuntament) 10 d’abril de 2019

Mostres de condol a les xarxes socials

Consternats per la mort de la regidora de polítiques d'igualtat del @TGNAjuntament Ana Santos.



Tot el nostre escalf a la família, amics i companys del @PSCTarragona — ERC Tarragona (@esquerratgn) 10 d’abril de 2019

La CUP de Tarragona lamentem profundament la notícia de la mort de la consellera Ana Santos del PSC de Tarragona, companya de consistori del nostre grup municipal. El nostre condol a la família i amics, així com als seus companys de partit — CUP Tarragona (@CUPTarragona) 10 d’abril de 2019

Nuestro más sentido pésame a la familia y personas queridas de nuestra compañera Ana Santos. Hoy perdemos a una gran persona y servidora pública que amaba Tarragona y que dedicó sus últimos años a hacerla un lugar mejor. Descanse en Paz. pic.twitter.com/b0aZfqOzPs — Ciutadans Tarragona (@Cs_Tarragona) 10 d’abril de 2019

El nostre més sentit condol a la família i amics de la nostra companya Ana Santos, qui va fer una gran feina per #Tarragona, sobretot en l'àrea de Serveis Socials. Et trobarem molt a faltar, descansa en pau Ana pic.twitter.com/OcWWJBIL4n — PDeCatTarragona️ (@PDECatTarragona) 10 d’abril de 2019

Molt tristos per la mort de la nostra companya consellera de l'Ajuntament de Tarragona, Ana Santos. El nostre condol a la seva família, amics i a tota la família del PSC de #Tarragona. #DEPhttps://t.co/x0bRUZl7Nn — Partido Popular TGN (@PPopularTGN) 10 d’abril de 2019

Trist i dessolat per la mort de la companya i amiga Ana Santos Gorraiz, a la que he estimat des del primer moment que la vaig conèixer. La seva obra és el millor llegat. — Josep F. Ballesteros (@pfballesteros) 10 d’abril de 2019

Glaçades per la notícia que hem rebut a mig plenari. La consellera Ana Santos, amb qui havíem fet front comú pel feminisme al saló de plens, ens ha deixat aquest matí. El nostre sincer condol a la família i a tot el grup del PSC de Tarragona.

Que la terra et sigui lleu, Ana. — Laia Estrada (@EstradaLaia) 10 d’abril de 2019

Ens ha deixat l’Ana Santos @AnaSantosGo Bona companya de consistori i excel·lent persona.



Una abraçada fraternal a la seva família i a tots els companys del @PSCTarragona pic.twitter.com/dhJXIQw84T — Pau Ricomà (@pauricoma) 10 d’abril de 2019

Hoy perdemos a una gran mujer y compañera, Ana Santos. Te echaremos todos mucho de menos. DEP. pic.twitter.com/kVFVJIXGVG — Rubén Viñuales (@rvinualescs) 10 d’abril de 2019

Molt trista per la mort de l'Ana Santos. La trobarem a faltar, per la seva tasca política, però sobretot en el tracte humà. Dencasa en pau Ana https://t.co/AtY4ZGzFvo — ROSA MARIA IBARRA (@ROSA_M_IBARRA) 10 d’abril de 2019

Mor Ana Santos, regidora del PSC de l’Ajuntament de Tarragona. Acompanyem en el sentiment a la seva família, companys i amics. La trobaren a faltar. Que la terra li sigui lleu https://t.co/1J61bidEBR — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) 10 d’abril de 2019

Una abraçada ben forta a la família i amics d'Ana Santos, regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de #Tarragona. Descansi en pau — Mare Terra (@Mare_Terra) 10 d’abril de 2019

Des del Ball de Diables de Tarragona, tot el nostre suport a la família i amics per la pèrdua de la consellera del PSC a l'Ajuntament de Tarragona, Ana Santos. Descansa en pau. — Ball de Diables de Tarragona (@BallDiablesTgn) 10 d’abril de 2019

Mor @AnaSantosGo, consellera, tinent d'alcalde a l'@TGNAjuntament de​ i veïna del @BarridelPort



Va ser regidora de barri i era sòcia de l'AVV del Port qui transmet condol i tristor per la pèrdua a familiars i amics. DEP



>Més detalls: https://t.co/eenFwoPdok pic.twitter.com/nqoAv9AVvr — Barri del Port TGN (@BarridelPort) 10 d’abril de 2019

La regidora tarragonina Ana Santos ha mort, aquest dimecres 10 d'abril, a l'edat de 52 anys. La socialista, que actualment era titular de la conselleria de Polítiques d'Igualtat i Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Tarragona, feia temps que lluitava contra un càncer. Santos ocupava la sisena posició de la candidatura socialista per a les eleccions del 26-M.La notícia ha impactat en el ple de l'Ajuntament de Tarragona, que s'estava celebrant aquest matí, i ha provocat el plor de regidors del consistori de tots els grups municipals, visiblement afectats. El ple ha fet un minut de silenci en el seu record i la sessió ha quedat suspesa.En un comunicat, l'Ajuntament de Tarragona ha expressat el seu condol i suport per a la família, amics i companys de consistori i partit. La corporació ha lamentat profundament la pèrdua de la regidora «per la seva qualitat humana i la seva àmplia dedicació a la ciutat». S’han decretat dos dies de dol, durant els quals se suspendran els actes oficials organitzats pel consistori i les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal.Nascuda a Tarragona l'any 1966, Santos va prendre possessió com a regidora del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Tarragona el 13 de juny de 2015, després de les darreres eleccions municipals. Durant aquest mandat s’ha encarregat de les àrees de Polítiques d’Igualtat i Serveis a la Ciutadania.Amb estudis de dret, professionalment va treballar com a empresària editorial. Santos va ser una persona amb llarg compromís polític des del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). També va destacar per la seva implicació al món associatiu de la ciutat com a membre, entre d’altres, de la junta directiva del Consell Rector de la Cooperativa Obrera Tarraconense, la plataforma de dones Tarragona Onada Violeta i l'Associació de Veïns del Port de Tarragona.A més de l'Ajuntament de Tarragona, personalitats i formacions polítiques i diverses entitats han publicat mostres de condol als seus perfils de Twitter després de conèixer la notícia. Han volgut fer públic el seu pèsam grups municipals, l'alcalde de Tarragona i regidors del consistori Tarragoní, així com també el secretari del PSC, Miquel Iceta, i la diputada socialista al Parlament de Catalunya Rosa Maria Ibarra.