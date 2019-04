La URV dissenya jocs terapèutics per a persones amb paràlisi cerebral

A través d'una plataforma digital es buscarà millorar el control de moviments i la interacció social

GABLE, Gamification for a Better Life, és el nom del projecte europeu que desenvolupa a la URV amb el qual es crearà una plataforma digital amb jocs personalitats per millorar les condicions de vida de persones amb paràlisi cerebral. El treball va començar el 2016 i el desenvolupa el grup de recerca de Robòtica i Visió Intel·ligent de la Universitat. El joc permet millorar l'equilibri i la mobilitat del jugador, facilitar les relacions dels pacients a través de jocs col·laboradors amb altres jugadors simultanis i ofereix mecanismes de control per als cuidadors per conèixer la seva evolució. Els jocs s’estan posant a prova de manera experimental al taller de Reus i a la Fundació l'Espiga de Vilafranca del Penedès.El projecte el treballa el grup Robòtica i Visió Intel·ligent, del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, i l'equip de recerca està format per Domènec Puig, Julián Crsitiano i Saddam Abdulrhman Hamed Abdulwahab.Després de treballs previs que han fet sobre tecnologies emergents del joc, com ara la realitat augmentada, han introduït l'aprenentatge automàtic per personalitzar els jocs a cada jugador, adaptar-lo a les necessitats de cadascun amb nivells que es modulen depenent de la seva resposta.De moment es treballa amb persones que tenen cert grau de mobilitat amb l'objectiu d'ajudar a millorar aspectes com l'equilibri fisiològic o el control de moviments. Els jugadors utilitzen una taula d'equilibri, la balance board, i el joc es desenvolupa a través del moviment que fan damunt de la taula.El disseny d'aquests jocs suposa «un repte» perquè estan plantejats per ajudar a «socialitzar» les persones amb paràlisi cerebral. Les limitacions físiques fan que sigui difícil per a ells jugar a molts dels jocs existents. Per això es treballa amb «el repte de convertir-los en jocs socials», que garanteixin que s'hi pugui establir grups de jugadors amb jugadors amb diferents habilitats i que «necessiten una consideració especial».Joan Giménez, psicòleg i coordinador de serveis de la Fundació l'Espiga de Vilafranca del Penedès, ha destacat la importància «d'unir l'oci amb les millores físiques dels usuaris» i assenyala que en podran ser usuàries les persones amb mobilitat a les extremitats inferiors i amb certa coordinació. «Totes les millores que obtenen fent fisioteràpia s'ajunten amb les que poden obtenir, a més a més, amb el joc», ha apuntat.GABLE és un projecte d'innovació finançat pel programa marc europeu H2020. Agrupa cinc socis internacionals coordinats per la URV que també s'encarrega de l'anàlisi intel·ligent de dades. El projecte estarà llest a final d'any amb prototips viables. El consorci pretén continuar amb una nova proposta «que faci un pas més enllà», per estandarditzar els jocs, fer-los comerciables i distribuïbles.