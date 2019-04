La Cònsul General del Marroc a Tarragona fa una visita oficial a l'Aragó

Saloua Bichri també ostenta aquest càrrec a Lleida i a l’Aragó

Actualitzada 10/04/2019 a les 12:39

La Cònsul General del Regne del Marroc a Tarragona, Lleida i l’Aragó, Saloua Bichri, ha fet una visita oficial a la comunitat d’Aragó. Ha estat rebuda per la delegada del govern d’Aragó, Carmen Sánchez Pérez, i el subdelegat del govern a Saragossa, Jose Abadia Tirado.En aquesta trobada s’han tractat temes que preocupen la comunitat marroquina establerta a la zona, el número de la qual ascendeix a 18.000 marroquins, particularment assumptes que interessen als menors no acompanyats. També s’han abordat punts relacionats amb la inversió aragonesa al Regne del Marroc i s’ha acordat engegar projectes conjunts econòmics, culturals i socials a fi d'estrènyer llaços entre els dos regnes i promoure una àgil i fructífera col·laboració.Saloua Bichri també ha mantingut una reunió amb la consellera de serveis a la Ciutadania del govern d'Aragó, Maria Victoria Broto Cosculluela, amb qui ha intercanviat idees en pro de la comunitat marroquina. En la trobada s’han acordat celebrar jornades conjuntes de fusió marroquina i espanyola per a fomentar la convivència entre ambdues comunitats.