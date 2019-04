Els Natzarens parlen d'aspectes socials en la presentació del seu opuscle

La germandat dona vida a la nena del misteri Jesús és despullat de les seves vestidures

Actualitzada 09/04/2019 a les 20:54

El programa

La Reial Germandat de Jesús Natzarè va presentar ahir, dimarts, el seu opuscle, a l’església de Sant Miquel del Pla, en un acte teatralitzat on van tenir especial protagonisme les conductores d’aquest, Neus Pàmies i Neus Torner. Aquesta va donar vida a la figura de la nena que forma part del misteri Jesús és despullat de les seves vestidures, l’única que hi ha en els passos de la Setmana Santa de Tarragona. No estava previst que aquesta imatge formés part del conjunt escultòric del misteri, però l’escultor la va regalar a la germandat, segons va explicar a aquesta redacció el seu president, Jaume Sàez.El format d’aquest any de la presentació de l’opuscle va tenir un caire social. En diversos espais de l’església es van penjar textos, com si es tractessin de balcons dels carrers de la ciutat des dels quals la gent segueix les processons. Els continguts estaven dedicats a aspectes com la immigració o el fet que hi ha gent malalta que no pot veure les processons, «perquè hem volgut denunciar les mancances que hi ha a la nostra societat», va comentar el president de la germandat.Sàez va recordar que, en els inicis, les confraries «es van crear per qüestions socials». El president de la germandat va remarcar que, amb presentacions de l’opuscle com la d’ahir a la tarda, «ens posem al dia». L’any passat es va poder visionar una pel·lícula.Sant Miquel del Pla es va omplir per presenciar la presentació teatralitzada de l’opuscle de la Reial Germandat de Jesús Natzarè i la proposta va sorprendre els presents, sobretot per la participació de Neus Torner. Els missatges que penjaven dels balcons també van arribar a les persones que no es van voler perdre la representació.La germandat va ser fundada per l’arquitecte tarragoní Ramon Salas i Ricomà l’any 1903. Actualment, té tres misteris: Jesús Natzarè (1907), Primera Caiguda de Jesús (1930) i Jesús és Despullat de les Seves Vestidures (1960).El programa d’activitats de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa inclou, per avui, dimecres, el Concert de La Sang, que se celebrarà a les 19 hores a l’església de Natzaret. Per altra banda, demà, dijous, tindrà lloc el tradicional viacrucis organitzat per la Germandat Sant Crist dels Gitanos, que s’iniciarà a l’església de la Trinitat a les 20 hores. Els participants recorreran els principals carrers de la Part Alta.