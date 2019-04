El Minipop oferirà una trentena de tallers per acostar l'art a petits i grans

Es faran activitats d’àmbits com la música, la il·lustració o la gastronomia, entre d’altres; algunes d’elles estan inspirades en l’obra de l’artista japonesa Yayoi Kusama

El Minipop 2019 ha seleccionat una trentena de tallers que s’oferiran durant els tres dies de festival, que se celebrarà del 31 de maig al 2 de juny. Les activitats tindran lloc a l’Espai de Tallers Creatius, al passeig de les Palmeres, i s’oferiran simultàniament a les actuacions musicals. L’objectiu és que petits i grans comparteixin una experiència artística i alhora coneguin de primera mà el treball dels artistes locals.Els tallers escollits per la 9a edició del festival destaquen per la qualitat, la varietat i l’originalitat. Com a novetat, algunes de les activitats d’enguany s’inspiren i reinterpreten l’obra de l’artista japonesa Yayoi Kusama . A més, l’espai engloba disciplines artístiques tan diverses com la il·lustració, la cistelleria, l’estampació, la cianotípia, el cinema, el teatre, les titelles, la música, el periodisme, la poesia, la fotografia, l’agricultura, la gastronomia i tota mena de manualitats. Tampoc no hi ha faltaran les propostes més socials com el taller sobre la crisi de les persones refugiades ofert per la Fundació del Barça i la Creu Roja.L’Espai Tallers de divendres oferirà sis propostes. Pels més petits, Gatarrat Espai Creatiu de la Selva del Camp ha preparat un espai multidisciplinar on hi haurà teatre, música, manualitats, sensacions, titelles i jocs. D’altra banda, la Fundació del Barça i la Creu Roja vindran al festival amb l’espectacle de titelles i el taller Tan se val d’on venim per a infants i famílies.La Paula de Ideas Vegetarianas oferirà un taller per aprendre a fer berenars saludables. La Il·lustradora Marta Bellvehí animarà a tothom a dibuixar els músics, les lletres de les cançons, els instruments o la gent com balla. L’Anna Sínia tornarà amb el seu taller de cistelleria i en aquesta ocasió ensenyarà a fer flors de vímet i pintar-les de colors brillants.Mentrestant, Gemma Ventura i els petits periodistes musicals que s’hagin inscrit prèviament entrevistaran al músic Xarim Aresté, l’enregistraran en vídeo i publicaran el resultat al canal de youtube del Minipop. Les persones interessades en aquest taller poden enviar un correu fins el 26 de maig a tallers@minipop.cat El dissabte serà el dia amb més activitats a l’Espai Tallers i Yayoi Yukusama hi tindrà una presència especial. Cinc de les onze propostes estaran dedicades a l’artista japonesa. Barbara Gutiérrez i Rose Pomeroy arribaran des de Londres amb el taller Dot Dot Dot per reinterpretar les seves famoses carabasses. A seu costat, els lutiers de Yayoi Kusama de la Banda Unió Musical de Tarragona oferiran un taller de construcció d’instruments, maraques i flautins que acompanyaran els músics en una cercavila pel recinte del Minipop.Els assistents també podran aprendre a fer retrats infinits amb l’Associació Bandera Negra, l’art mil·lenari japonès d’embolicar amb tela (Furoshiki) amb Annabel López Iniesta, i la tècnica agrícola de crear boles d’argila per reforestar zones cremades (Nendo Dango) amb Montse Massó.Les altres propostes pel dissabte són convertir-se en una estrella del pop amb la Yamaha Music School Tarragona, estampar bosses amb Hernan en H, descobrir el món de la il·lustració amb Namibia Coronado, fer cianotípies amb Calidoscopi Cultura, aprendre a programar un robot per dibuixar amb Dynamind, i escriure poesia en moviment amb Muntsa Plana.El diumenge, amb la música del Pèsol Feréstec i dj Lyona, el Minipop es convertirà en una passarel·la de moda. La dissenyadora Nuria Subietas ajudarà al públic a crear passadors, diademes i llacets. L’oferta es completarà amb els tallers permanents dels patrocinadors, els espais de creació lliure, els tallers del Minipop i l’Espai Kusama.També hi hauran tallers que s’oferiran durant més d’un dia. És el cas dels contes de cançons de l’Editorial Nanit, on els nens i nenes seran il·lustradors del seu propi llibre, i les tapes creatives de Lola Bistro, a càrrec del xef David Amorós, que seran al Minipop tant divendres com dissabte.D’altra banda, hi haurà activitats permanents que es podran trobar durant els tres dies de festival. Una de les propostes més destacades és la Marató de fotografia de Jaime Rojas, un dels fotògrafs oficials del festival, que té una hora de durada i requereix inscripció prèvia a tallers@minipop.cat També serà permanent l’Espai Caixa Fòrum amb el seu robot Quíric i un taller de cinema, i altres activitats dels patrocinadors com la creació d’un mòbil i una màscara tot practicant anglès de Kid’s & Us, les làmpades de Kusama de Monapart, el Joc de la Lola Dentola de la Clínica Dental Montse Timoneda i el taller de reciclatge de brics Costa Eco, a més dels tallers propis del Minipop repartits per diferents espais.Les entrades del festival a 8 i 12 euros ja s’han esgotat. Ara es poden adquirir a 15 euros a diferents punts de vend a de Tarragona i Reus i online. Com és habitual, els menors de 3 anys podran accedir gratuïtament al festival.