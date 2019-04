Desmantellen una xarxa que robava productes de luxe en camions a Espanya

Tota l'operació va començar per la sostracció de dos telèfons mòbils a Tarragona

Una xarxa dedicada a robar camions i a vendre allò sostret que ha estat desarticulada per la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra havia sostret articles per valor d'un milió d'euros, molts d'ells de luxe, com pantalons de 2.000 euros o ampolles de vi de les més exclusives del mercat.La Policia Nacional ha informat aquest dimecres de la detenció de 19 persones que integraven una xarxa de lladres i peristes a la qual s'atribueixen 16 assalts a camions carregats amb productes gurmet i electrodomèstics a diverses províncies espanyoles.La investigació, que continua oberta, ha permès aclarir setze assalts a camions a Albacete, Motilla del Palancar (Conca), Seseña (Toledo), Cabanillas del Campo (Guadalajara), Tarragona (Tarragonès) i Corral de Almaguer (Toledo).Dos dels agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Madrid han detallat com actuava aquesta xarxa, perfectament estructurada i especialitzada a robar camions i després «col·locar» els articles entre peristes que s'encarregaven de vendre'l al mercat negre.Els dinou detinguts són tots espanyols llevat de dos romanesos, un d'aquests cap del grup de peristes especialitzat a vendre allò robat, que és dels més actius del país. Entre tots tenen més de cent antecedents.Productes d'alimentació gurmet, alguns destinats a paneres de Nadal, ampolles de vi de les més cares del mercat, sabatilles d'esport o electrodomèstics d'alta gamma eren els seus productes preferits, així com roba de luxoses marques, per exemple pantalons de 1.000 i 2.000 euros.Actuaven normalment en àrees de servei que vigilaven prèviament i aprofitaven que els conductors no eren al camió o hi eren però dormint.A vegades esberlaven les lones per treure la mercaderia i d'altres s'emportaven el remolc complet, o fins i tot el camió sencer.«No eren especialment violents, encara que no dubtaven a fer maniobres per intimidar els camioners si els sorprenien, i evitar que truquessin a la Policia», ha explicat un dels investigadors.Els especialistes han incidit que «funcionaven com una empresa legal, que té els seus directius, i les persones que s'encarregaven dels robatoris amb força només feien això, després hi havia els receptadors de primer nivell, que recollien tota la mercaderia i la passaven a peristes d'un nivell inferior».Tota l'operació va començar per la sostracció de dos telèfons mòbils a Tarragona, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra van intervenir unes comunicacions que van indicar que eren usats per uns individus de Madrid que eren uns peristes d'alt nivell.La causa la instrueix el Jutjat d'Instrucció 6 de Tarragona.