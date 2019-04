David Castañeda assumeix la direcció d'Elyx Polymers

Substitueix a Wolfang Doering, que ha deixat el càrrec després de la integració de l'empresa dins el gegant xinès Sinochem

David Castañeda ha estat nomenat CEO i membre del consell per a Elix Poymers SL, substituint, d'aquesta manera, a Wolfang Doering que va deixar el càrrec a finals de març.Castañeda és el màxim resposable d'Elix des del passat 8 d'abril, d'acord amb la confirmació realitzada pel Consell d'Administració de l'empresa, que recentment s'ha integrat dins el gegant xinès Sinochem International. Fins ara, el nou CEO havia ocupat el càrrec de Director d'Innovació i responsable de desenvolupament d'Operacions i Negoci dins la companyia, amb seu a Tarragona.En un comunicat, Castañeda mostrava la seva satisfacció pel nomenament: «Estic orgullós del meu nomenament i espero continuar amb l'èxit d'Elix Polymers, recolzat per un excel·lent equip de professionals. Treballarem junts per augmentar la nostra presència global sota la titularitat de Sinochem, desenvolupant el pla estratègic i els ambiciosos plans de creixement de la companyia».Per la seva banda, Xiaolei Zhang, president del Consell d'Administració destacava, en el mateix comunicat, l'experiència de Castañeda, comminant-lo a liderar «la companyia en aquesta nova etapa. Com a Consell el recolzarem en el desenvolupament d'Elix com productor d'especialitats d'ABS sota la titularitat de Sinochem».