Ballesteros desautoritza el regidor Acero arran d'un acte d'Òmnium

L’alcalde permet la ubicació que Domini Públic havia denegat i causa «malestar» a l’àrea municipal

Actualitzada 09/04/2019 a les 21:02

Malestar a la regidoria de Mobilitat i Domini Públic per l’autorització d’un acte a Òmnium Cultural el passat 3 d’abril a la Rambla Nova. Fonts de l’àrea municipal asseguren que l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros va «desautoritzar» el regidor de Domini Públic, José Acero, en permetre l’acte, després que el regidor hagués denegat la ubicació a la primera coca de la Rambla Nova i hagués proposat fer-ho a la rambla Lluís Companys.Òmnium va celebrar la conferènia Jo acuso per denunciar el judici del Tribunal Suprem contra els líders del procés. Un dia abans, la regidoria de Mobilitat i Domini Públic denegava a l’entitat independentista l’autorització per celebrar l’acte en la ubicació sol·licitada, a pocs metres del Balcó del Mediterrani, i emplaçava a l’entitat a organitzar l’esdeveniment a Lluís Companys. Després que Òmnium presentés un recurs sobre aquesta decisió, finalment, Ballesteros va decidir que l’entitat podia fer l’acte a la Rambla Nova.Fonts de la regidoria de Domini Públic, encarregada d’autoritzar els permisos per a la celebració d’actes, asseguren que aquesta decisió ha causat «malestar». Expliquen que el criteri del regidor de Domini Públic, José Acero, és «ordenar la Rambla» i que, per aquest motiu, s’havia decidit autoritzar l’acte a Lluís Companys. Excepte Sant Jordi, Santa Tecla, Sant Magí i algun acte per Nadal, l’Ajuntament ha adquirit la política de no permetre actes a la Rambla Nova i derivar-los a altres punts de la ciutat com la plaça Corsini. És el cas de la Fira de l’Oli, que abans es celebrava a la rambla principal de la ciutat.Fonts de l’Ajuntament expliquen que els recursos sobre decisions del consistori entren dins de la normalitat i del «circuit habitual» i que no és la primera vegada que es produeix una situació semblant.Òmnium, que va demanar el permís per realitzar l’acte el 6 de març, un mes abans, va argumentar que el canvi d’ubicació era «impossible» a causa de la «poca antelació» amb què van rebre la denegació i per la «publicitat» que l’entitat havia fet de l’activitat. Domini Públic argumentava el canvi de lloc per motius logístics i per la dificultat de la mobilitat de vehicles de «grans dimensions». La Guàrdia Urbana va informar a la regidoria que Òmnium havia informat que els vehicles que traslladaven el material eren de «dimensions reduïdes». La falta de pòlissa d’assegurança, en un inici, també posava traves a autoritzar el permís. Des de l’Ajuntament, asseguren que, finalment, es va acreditar la pòlissa, condició per poder organitzar l’acte a l’inici de la Rambla Nova.