Tecletes treu els llibres a la plaça

Aquest dissabte, 13 d’abril, se celebrarà la segona edició del Tastet de Sant Jordi a Tarragona

Actualitzada 08/04/2019 a les 20:56

L’associació Tecletes està enllestint els darrers detalls de la segona edició del Tastet de Sant Jordi, un esdeveniment literari adreçat a famílies amb fills petits, que enguany se celebrarà dissabte 13 d’abril, de 10.30 a 14 hores, a la plaça dels Carros de Tarragona. Després de la bona acollida de la iniciativa, que es va posar en marxa l’any passat, Tecletes han volgut repetir i ampliar la proposta, pensada perquè els nens i nenes puguin gaudir dels llibres i la literatura d’una manera pausada, lúdica i familiar.Així, durant la jornada les famílies podran voltar per l’espai literari amb zones com la Tecletes Reading-truck, un lloc on explicar i llegir contes, o un racó dedicat a la promoció de llibres de les editorials, escriptors i il·lustradors del Camp de Tarragona, on els petits podran fullejar, remenar i llegir. L’espai literari es completarà amb una zona d’intercanvi de llibres.El programa inclou també la presentació del llibre Les vacances d’Elna amb la seva autora, Cristina Benajes; el contacontes de La Mariona i la capseta màgica, de Laia Pastor, i una acció artística de CreActives. A més, hi haurà una àrea d’il·lustració amb Anduluplandu –autora del cartell de l’edició d’enguany–, que portarà unes postals que es podran enviar des de la mateixa plaça, a temps per ser rebudes per Sant Jordi.Una de les novetats d’aquesta edició és El Tastet Solidari, organitzat en col·laboració amb l’Associació de Veïns del Barri del Port, que enguany s’han volgut sumar a la festa. Gràcies a aquesta iniciativa, les Tecletes faran arribar llibres als nens i nenes de les famílies amb menys recursos. Al Tastet d’enguany també s’estrenarà el Top Ten, una llista de recomanacions elaborada per la Biblioteca de Tarragona amb els llibres que més triomfen entre la canalla.Tot plegat, detalla Rut Fabra, secretària de Tecletes, ha estat pensat «per posar a disposició dels nens i nenes les novetats editorials, així com tot el fons disponible, perquè puguin empapar-se de literatura i trobar aquell títol que compraran per Sant Jordi». Aquesta és, expliquen a Tecletes, la finalitat última: el Tastet no és una jornada de compra i venda de llibres, sinó una festa de la literatura: «No hi ha punts de venda ni estem competint amb les llibreries, sinó tot el contrari, volem treballar per al foment de la lectura infantil per tal de tenir futurs lectors adults».La idea del Tastet va sorgir l’any passat, explica la Rut, després de constatar que durant dia de Sant Jordi resulta força complicat per als més petits accedir a les parades dels llibres, sobretot en les hores de major afluència de gent. D’aquí que es plantegi la festa com una oportunitat perquè els menuts puguin escollir el llibre que volen, potenciant una compra més conscient. I també de proximitat, perquè el Tastet rebrà la visita de personatges de contes mítics així com d’autors i autores locals que amenitzaran la jornada, conversaran amb els lectors i lectores i els signaran dedicatòries.