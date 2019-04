Professors de la URV recorreran part de la Ruta de la Seda en una aventura solidària

Els docents participaran al Mongol Rally que començarà el 19 de juliol i durarà fins al setembre

Actualitzada 09/04/2019 a les 16:53

Els professors Carles Aliagas, Carles Barberà i Carles García-Barroso de la Universitat Rovira i Virgili (URV) participaran al Mongol Rally. La sortida serà el 19 de juliol a Praga i l’arribada, al setembre a Ulan-Udè, Rússia, passant per Mongòlia.El Mogol Rally és una aventura solidària en què és condició indispensable la contribució a ONG. No es tracta d’una competició, sinó que l’important és col·laborar amb entitats socials, arribar a meta i gaudir del camí, que defineixen els propis participants.Els professors recorreran 15.000 quilòmetres de muntanyes i deserts amb un Skoda Fabia familiar de 1200 cc procedent de subhasta i 1.100 quilos de pes, que els alumnes de l’Institut Comte de Rius treballen per posar a punt.Els docents del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, junt amb el quart component de l’equip, Eduard Elías, estan involucrant la comunitat universitària en el projecte i la pròpia institució ja els ha donat suport.Aquests necessiten, a més de cobrir les despeses bàsiques del viatge, obtenir 1.200 euros per a dues ONG: Cool Earth, l’entitat escollida per l’organització del ral·li que lluita contra la deforestació, a la qual tots els equips participants destinaran la meitat de l’aportació, i la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, que els components de l’equip GoCharlieGo han seleccionat per aportar els 600 euros restants.A més a més, es proposen compensar les emissions de CO2 que generaran durant el trajecte fins al punt que el seu viatge sigui neutre per a l’atmosfera. És per això que, en treball conjunt amb Medi Ambient de la URV, destinaran recursos a una plataforma que compensi les emissions, amb accions com ara plantar el nombre d’arbres necessaris per absorbir el CO2 emès.La solidaritat no acaba aquí, i és que els membres de la URV donaran ordinadors portàtils a Geòrgia, país per on passaran.Els professors de la URV han iniciat una campanya per a la cerca de patrocinadors i micromecenes, amb la qual volen assolir o superar els 15.000 euros de pressupost, comptant les contribucions a ONG. La Universitat ja s’hi ha adherit i ara el repte és implicar el teixit social i empresarial del territori.A més a més, compten amb la complicitat de l’Institut Comte de Rius de Tarragona, amb un acord que beneficia a les dues parts: l’equip GoCharlieGo ha deixat al taller del centre de secundària l’Skoda Fabia que els ha de dur a Mongòlia perquè els estudiants del cicle Electromecànica de Vehicles Automòbils puguin manipular-lo durant el curs com a part del seu aprenentatge. A canvi, el deixaran a punt per a la sortida i, amb sort i un bon manteniment, per creuar la línia de meta. Durant el Rally, no tindran assistència en carretera.Els avenços de l’equip GoCharlieGo es poden seguir al seu perfil d’Instagram