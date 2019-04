La URV retirarà els llaços i les pancartes a favor dels presos del Campus Catalunya

La Junta Electoral de Zona ha ordenat a la rectora la retirada de la simbologia de les instal·lacions

Actualitzada 09/04/2019 a les 18:47

La Universitat Rovira i Virgili retirarà «el més aviat possible» les pancartes a favor de la llibertat dels presos polítics i els llaços grocs del Campus Catalunya. La decisió s'ha pres després que la Junta Electoral de Zona de Tarragona ho ordenès aquest dimarts. Des de la URV han explicat que compliran la ordren de la Junta i que no entren en valoracions sobre la decisió.La Junta també sol·licitava que la URV comuniqui als seus funcionaris la prohibició d'exhibir durant el seu exercici de les seves funcions els llaços grocs i insígnies de petició de llibertat dels presos polítics.La Junta Electoral recorda l'obligació dels poders públics de mantenir, estrictament, la neutralitat política durant els processos electorals.Finalment, consideren que els llaços grocs i les estelades són símbols partidistes utilitzats per formacions electorals concurrents a les eleccions. El llaç perquè s'ha utilitzat per a recordar els dirigents o candidats que pertanyen a formacions polítiques que es troben en situació de presó electoral. A més, que els funcionaris públics han d'actuar sota els principis de neutralitat i imparcialitat.El PP de Tarragona va denunciar a la Junta Electoral que el Campus Catalunya, que acull habitualment un col·legi electoral, compta amb «material partidista». Concretament, cartelleria, llaços i ornamentació groga a favor dels presos polítics tant a la façana exterior com al pati central inferior.