La Junta Electoral ordena a la URV retirar els llaços i les pancartes a favor dels presos

Demana a la rectora que comuniqui als seus funcionaris la prohibició de portar llaços i insignies que reclamen la llibertat dels presos

Actualitzada 09/04/2019 a les 16:07

La Junta Electoral de Zona de Tarragona ha ordenat a la rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Maria José Figueras Salvat, que retiri les pancartes a favor de la llibertat dels presos polítics i els llaços grocs de les seves instal·lacions al Campus Catalunya. La Junta, arran d'una denúncia del PP de Tarragona, demana que es treguin de forma immediata i en un termini no superior de 12 hores.També se sol·licita que la URV comuniqui als seus funcionaris la prohibició d'exhibir durant el seu exercici de les seves funcions els llaços grocs i insígnies de petició de llibertat dels presos polítics.La Junta Electoral recorda l'obligació dels poders públics de mantenir, estrictament, la neutralitat política durant els processos electorals.Finalment, consideren que els llaços grocs i les estelades són símbols partidistes utilitzats per formacions electorals concurrents a les eleccions. El llaç perquè s'ha utilitzat per a recordar els dirigents o candidats que pertanyen a formacions polítiques que es troben en situació de presó electoral. A més, que els funcionaris públics han d'actuar sota els principis de neutralitat i imparcialitat.El PP de Tarragona va denunciar a la Junta Electoral que el Campus Catalunya, que acull habitualment un col·legi electoral, compta amb «material partidista». Concretament, cartelleria, llaços i ornamentació groga a favor dels presos polítics tant a la façana exterior com al pati central inferior.