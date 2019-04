La ciutat romana centrarà la 21a edició de Tarraco Viva

El festival de Tarragona vol impulsar que els joves s’integrin en els grups de recreació històrica

Actualitzada 09/04/2019 a les 13:48

La ciutat romana i el món urbà seran els protagonistes de la 21a edició del festival de recreació històrica Tarraco Viva, que se celebrarà a Tarragona del 5 al 19 de maig. Comptarà amb 427 actes i 139 activitats diferents, entre les quals destaquen una reproducció de la vida al Fòrum de Tarraco que es podrà veure al Palau Firal, la simulació d’unes eleccions romanes i la fundació d’una ciutat. L’edició d’enguany comptarà amb un pressupost d’uns 380.000 euros, lleugerament superior al dels darrers anys, i té com a objectiu fomentar la presència d’estudiants en els grups de recreació històrica que participen en el certamen mitjançant l’impuls d’activitats als instituts.L’acte inaugural serà el diumenge 5 de maig a la tarda a les muralles de Tarragona. El director del festival, Magí Seritjol, ha explicat que volen que aquest primer acte cada any sigui en un espai patrimonial diferent i que en aquesta edició han escollit les muralles «perquè és el primer que es construïa en una ciutat, era la inauguració de la ciutat romana». En concret es farà a la Torre de Minerva, «la primera construcció romana a la península Ibèrica», un fet que enllaça amb la voluntat d’enguany de tractar la vida a les ciutats i exposar com era el món urbà a l’Antiga Roma. Com ja és habitual, Tarraco Viva també impulsa la recreació física d’algun espai o element d’aquella època. Enguany serà el Fòrum romà, que se situarà al Recinte Firal del Palau de Congressos, amb el qual els visitants podran fer-se una idea de com era «el cor i lloc de trobada de la ciutat», i hi trobaran «com es feien negocis, manifestacions, política, judicis, intercanvis, reunions...» ha detallat Seritjol. L’altre gran espectacle del festival serà el de clausura, previst per al diumenge 19, i que simularà unes eleccions, aprofitant que el cap de setmana següent hi haurà els comicis municipals i europeus. «Explicarem com es votava en l’època romana», ha informat el director, que ha ironitzat que «encara no sabrem qui serà l’alcalde de Tarraco». Aquest espectacle també es realitzarà al Palau de Congressos.A més, també hi haurà els ja tradicionals gladiadors, monòlegs teatralitzats, jocs infantils, conferències, visites teatralitzades o tallers de gastronomia romana. En total seran 427 actes per a tots els públics: «Més o menys els mateixos que els últims anys, és una bona mida per a nosaltres», ha especificat Seritjol.Una de les accions en les quals treballa el festival és en el foment dels grups de recreació entre els estudiants d’ESO i Batxillerat. «Tenim molta gent implicada en la recreació històrica però volem generar interès entre la gent jove, i això ens permetrà generar planter», ha exposat la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria. Seritjol ha concretat que des d’aquest any ja es posa en marxa un projecte amb instituts de la ciutat pels quals els alumnes «faran guions de recreació històrica» i un o dos d’aquests treballs tindran el premi de poder-se representar en l’edició de l’any vinent de Tarraco Viva. «És una gran eina pedagògica perquè s’han de buscar les fonts a les biblioteques i als arxius, parlar amb arqueòlegs, fer vestuari, construir el material... aprendran moltes coses, no només història», ha completat el director del certamen. Amb això volen aconseguir que la història «no sigui una obligació curricular, sinó que tingui ànima i que enganxi» i Seritjol ha apuntat que «hem de treballar millor les generacions que pugen i això és una via per obrir camí».En aquesta línia Floria ha apuntat que «fem una aposta forta pel patrimoni i el coneixement, que són dos pilars fonamentals, i amb la divulgació tanquem el cercle». Ha exposat també que «som de les ciutats que millor sabem explicar la història i el llegat romà» i per aquesta raó el festival treballa des de fa anys amb la creació de nous formats, com els monòlegs teatrals a partir de textos antics. Seritjol considera que la dramatúrgia, «que la van inventar els grecs fa 3.000 anys, ens serveix per arribar a nous públics», a vegades fins i tot «millor que les noves tecnologies». El director ha assegurat que «la innovació no és només tecnologia» i ha afirmat: «Podem innovar en les visites guiades? Sí. I ens hi podem especialitzar i ser capdavanters en això». Per ell «la interpretació del patrimoni està a les beceroles, hi ha un futur immens a la nostra ciutat i ho hem de liderar. Som la capital arqueològica del país i li hem de treure rendiment social i econòmic» ha emfatitzat.El pressupost d’aquesta 21a edició estarà al voltant dels 380.000 euros, uns 40.000 euros més que l’any passat. La gran part, 285.000, els aporta l’Ajuntament de Tarragona, mentre que la Diputació de Tarragona en posa 70.000 més. Floria s’ha lamentat que «l’aportació de la Generalitat d’enguany és donar-nos ‘carinyo’», si bé ha excusat el Govern pel fet que «no tenen pressupost i no hi ha diners». «És un tema tècnic i no en faig una crítica política», ha completat. Malgrat això, Seritjol ha reconegut que aquesta situació «amenaça activitats».