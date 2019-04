L'augment del 91% de creueristes situa el Port com el que més creix de l'Estat

L’infraestructura tarragonina se situa en el número 12 del rànquing en volum de passatgers

Objectiu: superar els 100.000

El Port de Tarragona és el que més ha crescut en nombre de creueristes de tot l’Estat durant el 2018. De les 28 autoritats portuàries que formen el sistema portuari espanyol, Tarragona va marcar un percentatge de millora del 91% passant de 51.394 passatgers moguts el 2017, als 98.141 de 2018.Aquest increment col·loca el Port en el número 12 del rànquing estatal. En aquestes estadístiques, el creixement acostuma a ser considerable en els ports que partien amb registres baixos. En el cas de Tarragona, la gran evolució que esta vivint es va potenciar a partir de 2017, quan va començar a operar Costa Cruceros. La companyia va situar Tarragona com a port base d’un dels seus itineraris durant tota la temporada.El segon port que més creix és el de Huelva, que no presenta uns volums de passatgers com Tarragona. La millora del port andalús és d’un 81%. L’any passat van atracar a la ciutat 11.533 creueristes. El segueix Motril amb un 32% (5.313 passatgers) i Gijón, amb un 31% (28.717 passatgers).El Port de Barcelona continua encapçalant el rànquing amb 3 milions de passatgers i un creixement del 12%. El segueixen Balears, amb 2,4 milions (14%) i Las Palmas amb 1,3 milions de passatgers (7%).Per a aquest any 2019, el Port de Tarragona espera superar els 100.000 passatgers. Es preveu un creixement en volum de més d’un 10%, xifra que podria fer que l’enclavament tarragoní superi a Alacant, posicionant-se en el lloc número 11 del rànquing de ports de creuers per moviment de passatgers.Aquest mes s’inicia la temporada de creuers al Port. Segons els càlculs de l’Autoritat Portuària arribaran 67 creuers. En les dues darreres temporades, el port tarragoní s’ha consolidat com un dels més importants del Mediterrani occidental. En la darrera temporada, tres de cada quatre usuaris van ser transportats per Costa Cruceros, empresa que té el Port de Tarragona com a base.Pel que fa a l’impacte econòmic de l’activitat de creuers, s’estima en més de 7,3 milions d’euros la darrera temporada, fet que també podria patir un augment en la prevista per al 2019. Costa Cruceros iniciarà la seva activitat el dijous amb un viatge del Costa Fortuna que portarà el passatge des d’aquesta ciutat a Roma, Savona, Marsella i Barcelona, en un creuer de sis dies de durada.