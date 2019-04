El Cicle de Muntanya s'acomiada dijous  amb una conferència dels alpinistes Iker i Eneko Pou

Prop de 1.800 persones han assistit a aquesta edició de l’activitat, organitzada per la Diputació de Tarragona

El Cicle de Muntanya 2019, organitzat per la Diputació de Tarragona, s'acomiada aquest dijous 11 d'abril a les 19h amb la conferència Aventures verticals a l'Àrtic a càrrec dels alpinistes bascos Iker i Eneko Pou. Els germans Pou presentaran en aquesta darrera xerrada dues de les aventures més importants de la seva carrera: les expedicions que al 2012 i al 2015 els van portar a I’illa de Baffin i a Sibèria, totes dues al Cercle Polar Àrtic.La primera va ser una expedició de dos mesos d'aïllament en una vall sense explorar, on van haver de sobreviure a mil infortunis, per acabar obrint quatre vies, totes elles en lliure, de les quals destaca The Door 8b/680 m, una de les rutes més difícils mai escalades a l'Àrtic. En la segona són els mosquits els que els fan la vida impossible, però, malgrat això, tornaran amb vuit noves rutes obertes en estil alpí. A l'acte de cloenda del cicle també hi serà present l'alpinista tarragoní Òscar Cadiach.El Cicle de Muntanya 2019 ha portat a l'Auditori Diputació prop de 1.800 persones. Amb multipremiats títols cinematogràfics i destacats muntanyencs de renom internacional, l'activitat s'ha dedicat enguany a l'escalada sota el lema: L'esperit i l'audàcia de l'escalada. L'edició 2019 ha volgut retre homenatge als escaladors i alpinistes catalans Josep Manuel Anglada i Jordi Pons, dos companys de cordada reconeguts arreu del món per la seva importantíssima empremta en el món de l'alpinisme i l'escalada.Trobareu tota la informació sobre el Cicle de Muntanya 2019 en aquest enllaç.