Dídac Nadal aposta per convertir la T-11 i l'N-340 en una avinguda per a vianants i bicicletes

L’alcaldable de Junts per Tarragona va fer ahir dilluns una trobada amb veïns i entitats de La Floresta, l’Albada i Parc Riuclar en què es va consensuar aquesta proposta, entre d’altres

Actualitzada 09/04/2019 a les 15:32

El candidat de Junts per Tarragona a l’alcaldia de Tarragona, Dídac Nadal, aposta per convertir les carreteres T-11 i N-340 «en autèntiques avingudes urbanes on els protagonistes siguin els vianants i les bicicletes». Aquesta és una de les propostes que es van debatre i consensuar el vespre d’ahir dilluns en una trobada de Nadal amb veïns i entitats de La Floresta, L’Albada i Parc Riuclar, on l’alcaldable per Junts per Tarragona va afirmar que «des d’aquests tres barris actualment és un autèntic perill baixar caminant fins al centre de la ciutat».En la trobada, l’alcaldable també va destacar la necessitat d’ampliar les freqüències del servei del transport públic. A més, es va comprometre a «millorar les parades d’autobús tot incrementant la seva seguretat i instal·lant marquesines».Una altra de les propostes debatudes va ser l’encaminada a acabar amb el dèficit d’equipaments i dignificar els que ja hi ha. En aquest sentit, Nadal va assenyalar «la urgent necessitat de millorar el Local Social i el Camp de Futbol de La Floresta, així com de resoldre la problemàtica del local de l’Associació de Veïns de l’Albada on actualment no poden dur a terme totes les activitats que voldrien programar».Finalment, Dídac Nadal també va assenyalar «la necessitat de crear la Policia de Barri, així com de recuperar la figura del regidor de barri per tal de disposar d’un interlocutor vàlid entre la ciutadania i el consistori».