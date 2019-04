Centrats es presenta al 26-M per frenar el «col·lapse econòmic» del procés independentista

Carlos Calderón proposa un organisme per incentivar el comerç local

Rebaixar l’enfrontament

Nova candidatura de cara a les eleccions municipals del 26 de maig a la ciutat. Centrats en Tarragona, la coalició formada pels partits Lliures i Convergents, ha preesntat aquest dimarts el seu candidat Carlos Calderón i la número 2, Josepa Loos. La candidatura catalanista i de caràcter lliberal, formada per antics membres de Convergència Democràtica i d’Unió Democràtica, es presenta com una força política de centre que pretén seduir el votant que s’identifiqui amb els partits «constitucionalistes», com assenyalava el president de Lliures, Antoni Fernández Teixidor, que va acompanyar els candidats.Calderón, que exerceix com a advocat, va culpar al procés independentista de provocar la fugida de «3.500 empreses» a la província i de professionals liberals, com ara, notaris. «El procés ens ha col·lapsat econòmicament el benestar social i econòmic dels ciutadans és nul», afirmava ahir.Com a mesura econòmica, Centrats proposa la creació d’un organisme per incentivar el comerç local i que estaria format per regidors, empreses i sindicats. Calderón també apunta a la importància de captar inversions des de l’estranger.Procedent de Convergència de Salou, del qual va marxar per «disconformitats» amb el partit, Loos es presenta com una experta en l’àmbit social, en concret, de la dependència. «Em vaig quedar vídua als 25 anys i amb una criatura. El que implica espavilar-se per no quedar-te a la cuneta, i més quan tens a càrrec teu una persona amb dependència. De fet la meva entrada a la política va ser precisament per intentar aportar solucions ràpides, deixant de banda tant de paperam que no ajuda a res, a problemàtiques que jo he viscut», explicava.Loos ha presidit l’Associació en Defensa de vídues, vidus, orfes i pensionistes, una entitat fundada a Tarragona que va aconseguir un augment de les pensions de viudetat i orfandat. Loos també ha treballat com a secretària de la Coordinadora d’Entitats de Tarragona.«Sé com funcionen els hospitals per dins», assegurava Loos, que recordava la seva implicació en defensa de la Sanitat Pública i per convertir l’Hospital Joan XXIII en centre de referència a la província. La candidata també va participar en la plataforma per la sanitat pública a Tarragona.Teixidor va retreure a independentistes i unionistes el clima de «tensió» que, segons ell, han creat en els últims anys. «Les tensions que es viuen a totes les localitats de Catalunya fa estèril la política de la gestió del dia a dia», apuntava ahir l’exdiputat i exconseller de Treball en el govern de Jordi Pujol.Teixidor va carregar contra el president Quim Torra, un «correveydile» que només es dedica, diu, a «explicar les astúcies» que li transmet l’expresident Carles Puigdemont. «Hem de trobar una via catalanista. Si aquesta situació s’allarga, el país se’n va en orris», afegia.El president de Lliures acusa l’independentisme de no treballar per solucionar els problemes de la gent. «Com pot ser que una proposta dels partits de l’oposició al Parlament on s’acusa al govern de no governar tingui majoria?», es preguntava. Teixidó feia referència a una proposta en relació a una moció aprovada fa cinc dies al Parlament amb un vot de diferència que reclamava a Torra que se sotmetés a una qüestió de confiança o que convoqués eleccions, davant la «inoperància» del govern.Teixidó va criticar les intencions de l’exlíder del PDeCAT, Marta Pascal, que obre la porta a crear una nova formació política. Creu que Pascal «ha tingut molt temps» per fer aquest pas i descarta que la creació d’un nou partit independentista sigui la solució. «No enredin i entrin a ERC», va concloure.