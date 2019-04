Albert Puñet tancarà la llista de Junts per Tarragona el 26-M

L’alcaldable Dídac Nadal prepara una candidatura renovada on no hi serà l’exdiputat Jordi Sendra

Actualitzada 08/04/2019 a les 20:55

Jordi Sendra no serà a la llista

L’expresident del PDeCAT, Albert Puñet, serà el darrer de la llista de la candidatura Junts per Tarragona a les eleccions municipals del pròxim 26 de maig. Segons confirmen fonts del partit, qui va liderar fins a finals de l’any passat el partit a la ciutat ocuparà el lloc 27 de la candidatura, que es farà pública en la seva totalitat aquest dijous. La mitjana d’edat dels primers candidats fets públics és de 41 anys, en la mateixa línia de l’alcaldable. Dídac Nadal ha renovat també en edat els llocs més destacats de la seva proposta electoral, que el 2015 encapçalava el difunt Albert Abelló.La llista, com ja es va fer públic, estarà encapçalada per Dídac Nadal i Cristina Guzmán –els dos actuals regidors al plenari–, mentre que Elvira Vidal, Eusebi Campdepadrós i Roser Olivé seran els números 3, 4 i 5. Els seguiran, per ordre, Oriol Vàzquez, Irene Mallol i Ramon Vilaltella.Puñet es va acomiadar del càrrec per motius de salut arran d’un accident de moto. Nascut a Tarragona fa 34 anys, és conegut per la seva implicació en diverses entitats de la ciutat, com l’Àliga –de la qual n’és portador– i de la Colla Jove Xiquets de Tarragona.Al número 6 hi haurà Oriol Vàzquez, advocat i soci del cap de llista de Ciutadans Rubén Viñuales. Tant Vàzquez com Puñet provenen de la pedrera del partit, les Joventuts Nacionalistes de Catalunya (JNC), d’allà on és ara cap local Ramon Vilaltella, que ocuparà el lloc número 8 a la llista amb tan sols 23 anys. Vilaltella és jurista i economista d’empresa.D’altra banda, qui va sonar per rellevar Albert Abelló a la cadira de regidor en lloc de Dídac Nadal, Irene Mallol, serà la número 7. Vinculada amb els clubs esportius de la ciutat, Mallol és ara mateix secretària d’organització del partit. Se la coneix sobretot, però, per la seva tasca com a advocada i per haver iniciat el litigi per reclamar la devolució del cèntim sanitari. L’impost, també conegut per gravar hidrocarburs com la benzina, el gasoil, els fuels i el querosè, servien per finançar les despeses sanitàries en l’àmbit autonòmic.Qui no apareixerà en cap dels llocs de la llista, segons fonts del partit, serà Jordi Sendra. Sendra va intentar rivalitzar amb Nadal el primer lloc i forçar la convocatòria de primàries. Tot i això, pocs dies després va optar per retirar la seva candidatura. En aquell moment, ja anunciava que «en cas de ser derrotat» rebutjaria entrar en la llista de Dídac Nadal. A banda de la seva feina actual al Port de Tarragona en el sector dels creuers, Sendra va ser diputat al Parlament de Catalunya per la coalició Junts pel Sí entre 2015 i 2017, senador els quatre anys anteriors i regidor a l’Ajuntament de Tarragona entre el 2002 i el 2011.L’absència de persones destacades en l’antiga Convergència fa que Dídac Nadal compleixi la seva promesa –com a mínim, pel que fa als noms coneguts fins ara– de «renovació». El fill de l’exalcalde Joan Miquel Nadal va acceptar el càrrec de regidor després que diverses persones de la llista abans que ell –anava de número 15– hi renunciessin, entre elles Joan Adserà o Irene Mallol, que van sonar amb força per substituir Albert Abelló. A banda de candidats que no han tingut càrrecs derivats del partit, Nadal també va assegurar que comptaria amb una llista «amb més dones que homes».