Un cotxe xoca contra una barana davant del Fortí de Sant Jordi

Els Bombers van haver de tallar un arbre que havia quedat afectat; el conductor va resultar il·lès

Actualitzada 08/04/2019 a les 10:22

Un cotxe va patir un aparatós accident, el migdia del passat dissabte, al passeig Marítim Rafael Casanova de Tarragona, davant el Fortí de Sant Jordi. El vehicle va topar contra la barana, que ha quedat doblegada, després d’emportar-se per davant un arbre i trencar un banc de pedra. Sortosament, el conductor va resultar il·lès.El sinistre es va produir cap a les 15.15h del passat dissabte 6 d’abril, quan el conductor d’un turisme que baixava pel passeig Rafael Casanova en direcció al Fortí de la Reina va perdre el control del vehicle i va acabar xocant contra la barana. La sortida de via va provocar afectacions en un arbre i danys materials a la barana, que va quedar doblegada, i a la part davantera del turisme. Segons un testimoni dels fets, un altre cotxe que va fugir del lloc hauria xocat per darrera contra el vehicle accidentat i això hauria provocat la sortida de via.Fins al lloc dels fets s’hi van traslladar la Guàrdia Urbana de Tarragona, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del SEM. Els Bombers van fer la desconnexió de la bateria i van tallar l’arbre que havia quedat afectat. Per la seva banda, els serveis sanitaris van fer una revisió in situ al conductor del turisme, que no va necessitar trasllat.