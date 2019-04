Substituiran més de 1.000 punts de llum a Bonavista en dues setmanes

L’Ajuntament ha canviat nou llumeneres del carrer Tomàs Forteza perquè la llum molestava als veïns

Els molestava la llum

L’Ajuntament de Tarragona substituirà més d’un miler de punts de llum als carrers de Bonavista. Aquesta actuació completarà el Pla de Renovació de l’Enllumenat públic, que ha destinat un milió d’euros en els últims anys amb accions que han arribat a diferents zones de la ciutat. El cost del canvi de lluminàries a Bonavista és de 500.000 euros.De fet, segons apunta el regidor d’Espais Públics, José Luis, Martín, es tracta de «la intervenció que s’emportarà gairebé la meitat dels diners pressupostats en aquest àmbit, ja que consistirà en la renovació de tots els punts de llum del barri, que en total són 1.066».Altres punts de llum que també s’estan renovant aquests dies són els Jardins de la Reconciliació, els d’una part de la Via Augusta, del passeig de Sant Antoni i del passeig de les Palmeres. La conselleria d’Espais Públics també canviarà les llumeneres de la plaça dels Carros, carrer August, carrer de Joan Maragall i plaça Verdaguer. El canvi de tots aquests punts de llum estarà llest en 15 dies.L’actuació d’aquests carrers consisteix a canviar les llumeneres de vapor de mercuri (tecnologia obsoleta) per llumeneres tipus LED, més modernes. Un projecte, parcialment subvencionat pel Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona.De fet, la regidoria d’Espais Públics de l’Ajuntament de Tarragona ja s’ha posat mans a l’obra en el que fa referència amb problemes a la il·luminació de la ciutat, canviant aquesta passada setmana les nou llumeneres del carrer Tomàs Forteza, que està ubicat a la zona de la Savinosa. Les noves làmpades són menys molestes pels veïns, ja que projecten la llum cap a terra.Els veïns d’aquest carrer van demanar el passat 26 de març durant una reunió que van mantenir amb el conseller José Luis Martín la substitució d’aquests punts de llum, perquè resultaven molestes als pisos que estan més baixos. Es tracta del mateix tipus de làmpada (hal·logenurs metàl·lics) i de mateixa potència. La diferència està en què les noves llumeneres tenen un flux hemisferi inferior, per la qual cosa la llum està més dirigida cap a la zona a il·luminar.Aquesta millora s’afegeix a l’asfaltat del pàrquing, que fins ara era de terra. En els propers mesos s’instal·laran coixins berlinesos a l’interior de l’aparcament i també es completarà l’ajardinament de tot aquest entorn.