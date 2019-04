La majoria absoluta d'enquestats volen que els gossos tinguin accés a les platges

Només un 14,62% opinen que no haurien de poder accedir a aquests espais

Els Can-Espais aturats

El 85,39% dels enquestats del Diari Més han respost que els gossos sí haurien de poder accedir a les platges. Així de rotund ha estat el resultat d'aquesta enquesta que ha comptat amb un alt nivell de participació. Les opcions per fer-ho es divideixen en dues opcions. La primera els que consideren que «es podrien crear espais tancats on els propietaris responsables puguin accedir i s'evitarien molèsties a altres usuaris». La segona opció, que ha donat un resultat de 26,60%, opina que una bona opció seria que poguessin accedir «acotant un horari com a primera hora del matí i última de la tarda».Només un 14,62% opinen que no haurien de poder accedir a aquests espais. En particular un 8.95% opinen que «embrutaran les platges per culpa de propietaris irresponsables» i un 5.67% creuen que «No, ja tenen la resta de l'any per anar».Tarragona va prohibir, des de l'1 d'abril, que els propietaris de gossos se'ls puguin emportar els seus animals de companyia a la platja. La normativa, fixada per l'ordenança de convivència cívica aprovada l'any 2005, estableix que aquesta prohibició és vigent fins al 15 d'octubre, englobant per tant la Setmana Santa, l'estiu i les festes majors. La sanció a què s'exposen els propietaris dels animals pot arribar als 1.500 euros, en cas que alguna de les patrulles de la Guàrdia Urbana detecti la presència d'aquests animals a la costa del terme municipal.La nova ordenança de tinença d'animals de l'any 2017 estipula zones de platges delimitades per l'esbarjo d'animals durant tot l'any i les anomena Can-Espais. De moment l'Ajuntament de Tarragona no ha donat cap pas en aquest sentit per a la creació d'aquests espais.