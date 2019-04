L'Ajuntament de Tarragona vol més carrers de la ciutat amb noms de dona

La Comissió de Nomenclàtor ha aprovat onze denominacions de les quals sis són de dones

Actualitzada 08/04/2019 a les 13:03

La Comissió del Nomenclàtor de la ciutat de Tarragona va celebrar la seva primera reunió el passat dia 5 d’abril i va acordar onze noms amb què designaran nous carrers de la ciutat. D’aquests, sis són de dones, tal com ha destacat la consellera de Cultura, Begoña Floria. Tot i això, l’Ajuntament fa una crida a la ciutadania, les entitats i els col·legis a que es proposin més noms femenins per tal de reconèixer la feina de les dones al llarg dels anys.

Entre els noms de carrers aprovats hi ha els de Maria Elena Maseras Ribera, Muriel Casals Couturier, Dolors Martí i Domènech, Margarita Comas Camps, Maria Aurèlia Capmany, Marta Mata i Lluís de Salvador i Andrés, els quals tindran el seu emplaçament a la zona dels Quatre Garrofers (Pla Parcial 1). Al Dr. Pius Font Quer se li dedicarà un espai al Parc del Francolí, que es concretarà properament, i també hi haurà la plaça de Julio Antonio, on es troba el Monument als Despullats; la plaça de la Rumba se situarà al costat de la plaça de l’Escorxador i també s’ha aprovat el nom passeig Marítim el Miracle.La Comissió del Nomenclàtor està formada, entre d’altres, per la consellera de Cultura de l’Ajuntament, un regidor de cada grup municipal, i representats de l’Institut d’Estudis Catalans secció de la toponímia, de cada associació de veïns dels àmbits on hi ha una proposta de denominació i un expert en toponímia local, a més de tècnics municipals.