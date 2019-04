El Parlament insta el Govern a fer un informe sobre el Fòrum Judicial

Pretén que s’explorin diverses vies de finançament per poder tirar endavant el projecte

El Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució mitjançant la qual s’insta el Govern català a redactar un informe economicofinancer sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona, «amb diverses vies de finançament que permetin que el projecte es pugui iniciar aviat», segons detalla el text.La proposta de resolució va ser debatuda a finals del març passat a instàncies del grup parlamentari dels Socialistes i Units per Avançar i amb les esmenes del grup parlamentari republicà i el grup parlamentari de Junts per Catalunya. Finalment s’aprovava la resolució amb la qual es pretén que l’executiu explori diferents vies de finançament per executar un equipament necessari, llargament reivindicat i que tot apunta que anirà per llarg. Precisament, l’endarreriment en l’execució d’aquest projecte va fer que el passat mes de febrer, el mateix president de l’Audiència Provincial de Tarragona, Javier Hernández, assegurés tenir la certesa que el projecte no s’executaria ni en un any ni en dos i, probablement tampoc en els quatre següents. Hernández criticava públicament aleshores la manca de voluntat i finançament per tirar endavant un equipament sense el qual Tarragona és objecte d’un greuge comparatiu amb la resta capitals catalanes. De fet, Tarragona continua sent l’única capital catalana sense un equipament d’aquestes característiques segons va recordar Javier Hernández el passat mes de març amb motiu de la seva compareixença pública després de la reunió de la sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que es va dur a terme a la ciutat.Hernández va contraposar aleshores la situació amb els dos equipaments nous en un període de 30 anys a Girona, amb la Ciutat de la Justícia de Barcelona i amb les infraestructures «potents i molt adequades» –segons les seves paraules– de què disposa Lleida. Javier Hernández va qualificar la situació d’«inacceptable».