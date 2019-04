Les bobines de cable estaven guardades en un magatzem i eren part del material que utilitzava una empresa subcontractada

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un veí de la ciutat de 21 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. En concret, el jove va robar cable de coure guardat en un magatzem de les instal·lacions d’Adif de Tarragona. Les bobines eren part del material que utilitzava una empresa subcontractada.Els fets van passar poc després de les 22 d’ahir diumenge, 7 d’abril. Un veí de la zona va alertar d’un possible robatori als agents que es trobaven fent vigilància a la Part Baixa. Els policies es van dirigir cap a les instal·lacions d'Adif, al carrer del Mar, i van observar com una persona llençava una bossa des de l'interior i, a continuació, saltava la tanca, recollia la bossa i marxava ràpidament cap a la plaça dels Carros.Quan els agents van aturar aquesta persona al carrer Lleó van comprovar que l’individu portava una quantitat considerable de cable de coure.Des de la sala de coordinació i atenció ciutadana es va establir contacte amb personal d'Adif, que va reconèixer les bobines de cable com a part del material que utilitza una empresa subcontractada. Els agents també van accedir a l'interior de les instal·lacions i van verificar que el cable robat es corresponia amb les bobines guardades al magatzem.