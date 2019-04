Permetrà augmentar la capacitat anual de la planta de 370.000 a 420.0000 tones

Actualitzada 08/04/2019 a les 19:05

L'empresa productora de propilè BASF SONATRACH PropanChem, situada al polígon químic sud, durà a terme un projecte per a eliminar colls d'ampolla en el procés productiu, la qual cosa permetrà augmentar la capacitat anual de la planta de 370.000 a 420.0000 tones.S'ha apostat per aquesta inversió ja que es preveu a curt i mitjà termini un increment de la demanda.El projecte es focalitzarà en l'augment de capacitat de diversos equips de la planta que en aquests moments limiten la capacitat de producció i s'implementarà en la següent parada de manteniment, programada per al 2021.«Aquest projecte ens permetrà mantenir la competitivitat de la planta de propilè i la dels nostres clients, així com el lideratge a nivell mundial d'eficiència de plantes amb el mateix procés productiu», explica J.A. Díaz, responsable del projecte i de l'àrea de Tecnologia de la planta de propilè.Aquesta inversió ha arribat en un moment òptim de l'empresa ja que s'uneix als bons resultats econòmics dels últims anys i a la fita d'haver aconseguit els 5 milions de tones al novembre de 2018, any en què, amb 379.000t es va aconseguir també, batre el rècord absolut de producció de la planta.