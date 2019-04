El partit socialista ha presentat la llista completa per a les eleccions municipals a la plaça Corsini

El PSC de Tarragona ha presentat aquest dilluns al matí, a la plaça Corsini, la candidatura per a les properes eleccions municipals del 26 de maig. El cap de llista socialista i actual alcalde, Josep Félix Ballesteros, ha explicat que es tracta d’una llista «pensada per a governar, per donar el millor per Tarragona» i que servirà per donar «estabilitat tal com hem fet en els darrers anys».El partit ha escollit la plaça Corsini com a lloc de presentació perquè és una «imatge emblemàtica de la ciutat, la inversió més important de la ciutat en els darrers anys i que és exemple de com ha avançat Tarragona en aquests anys», ha assenyalat Ballesteros. «Tenim una candidatura que representa les diferents sensibilitats de la ciutat i formada per gent que estima Tarragona», ha afirmat el candidat a l'alcaldia. L’acte ha servit per aplegar a tots els candidats i candidates i fer una fotografia de família.La candidatura té com a objectiu seguir avançant en el projecte d’una Tarragona més social, sostenible i innovadora. Per acabar, Josep Félix Ballesteros ha agraït a totes les persones que formen part de la llista la confiança mostrada per sumar-se al projecte.La llista completa està formada per:Actual alcalde de Tarragona. Vol governar la ciutat i assentar les bases de futur d’una Tarragona plural, social, sostenible i innovadora.Actual portaveu de l’executiva del PSC de Tarragona. Presidenta de l’Associació de Músics de Tarragona i empresària.Actual conseller de Serveis Centrals, Economia i Hisenda. Segon tinent d’alcalde i Responsable d’Hisenda des del 2007.Actual consellera de Festes, Cultura i Patrimoni Històric. També Portaveu del Grup Municipal. Sisena tinenta d’alcalde.Independent, professional de l’esport, al capdavant del Club Bàsquet Tarragona, que ha portat el nom de la ciutat arreu de l’estat. En Berni Álvarez se suma al projecte del PSC amb l’objectiu de treballar per l’esport de la ciutat i fer de Tarragona un pol d’atracció per al turisme esportiu.Actual consellera de Polítiques d’Igualtat i Serveis a la Persona. Novena tinenta d’alcalde.Actual conseller d’Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic i Projecte del Banc d’Espanya. Professor tècnic de formació professional amb una llarga i reconeguda trajectòria.Independent, vinculada al moviment veïnal de la ciutat. Berrio ha estat presidenta de l’Associació de Veïns Verge del Pilar i també presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona. S’ha unit a la candidatura amb la voluntat de posar els barris al centre de la ciutat.Graduat en Ciències Polítiques i de l’Administració i Màster en Anàlisi Política. Forma part dels barris de Ponent des de petit. Va néixer a Campclar i tota la vida escolar l’ha viscut a Bonavista.Llicenciada en dret. Té un despatx d’advocats a Tarragona. Dona lluitadora. Vol lluitar per una Tarragona amb igualtat d’oportunitats per tothom.Llicenciat en dret. Màster en Dret Ambiental i Comunicació per a la gestió política. Ajudarà en àmbits tan diversos com l’urbanisme, educació, cultura.Ha treballat d’assistent social i tècnica de Medi Ambient. També ha estat diputada al Parlament de Catalunya. Presidenta de l’Associació Allende de Tarragona i membre del Consell Rector de la Cooperativa Obrera. Un referent en temes medi ambientals i de sostenibilitat.Experiència professional al sector de l’ofimàtica. Ha estat president de la Casa de Andalucía. Va ser regidor de Relacions Ciutadans. Vinculat al moviment veïnal i andalús i una altíssima implicació social.Independent. Administrativa d’un negoci familiar i mestra i directora de l’escola de ball flamenc Montse y Menchu (Casa de Andalucía). També és membre de l’Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau. Persona reconeguda per la seva tasca a la dansa i la cultura. També implicada en la millora dels barris de la ciutat.Experiència professional al sector químic. Vinculat al moviment sindical. Sempre ha treballat pels drets dels treballadors i treballadores de Tarragona. Secretari d’organització de la Unió General de Jubilats i Pensionistes de Tarragona.Independent. Advocada i diplomada en relacions laborals. S’uneix al projecte del PSC per dedicar-se a la cultura, educació de la ciutat i fer de Tarragona una ciutat més inclusiva.Llarga experiència professional a Aparcaments Municipals de Tarragona. També ha estat president de la Colla Castellers Xiquets de Tarragona. Tecler d’Honor l’any 2017 i persona molt activa en l’àmbit de la Setmana Santa de Tarragona. Aportarà el seu gra de sorra en àmbits com la cultura popular i la mobilitat.Arquitecta Tècnica i Arquitecta Superior. Màster en estructures Arquitectòniques. Experiència professional com a responsable de projectes d’obra civil i urbanisme en el sector químic. També membre de la comissió d’urbanisme de l’AEQT. Dona implicada en l’entorn en què treballa i conviu per fer una ciutat millor i més cohesionada.Independent. Tècnic de neteja i membre del moviment veïnal del Barri de Sant Ramon. Coneix cada racó de Tarragona. La seva experiència professional i del dia a dia dels barris permetrà fer de Tarragona una ciutat més social, sostenible i pensada per les persones.Activista social. Vinculada als barris de Campclar i Bonavista. Presidenta de la Penya Bètica de Tarragona. Persona compromesa per la justícia social i per fer una ciutat que pensi en tothom i no deixi ningú pel camí.Independent. Operador de planta química. Actualment, president de la Llar de la Granja, president de l’Associació de pensionistes i delegat del Consell Municipal de la Gent Gran. La seva experiència aportarà els ingredients per fer de Tarragona una ciutat més social, humana i propera a tota la gent gran activa.Independent. Operària de neteja. El Barri de Sant Salvador és la seva casa. Luque se suma al projecte per dedicar els seus màxims esforços, amb una mirada optimista i molt propera a la gent.Bomber a Tarragona. Vinculat en diverses associacions de veïns de la nostra ciutat i en l’àmbit esportiu. Persona activa i compromesa, que coneix el cor de la ciutat, la Part Alta, però també els diferents barris, i què li agrada fer ciutat.Mestra jubilada. Lluitadora incansable i atenta a l’actualitat per buscar les vies de fer una ciutat millor. Usuària activista del transport públic de la Tarragona, i de la mobilitat sostenible. Molt vinculada amb la gent gran activa. Veïna de Torreforta.Independent. Psicòleg, treballador de l’ONCE i persona vinculada al seguici popular de la ciutat. Pallero s’uneix amb l’objectiu de posar el seu gra de sorra a la candidatura i dedicar-se a la cultura de Tarragona i la seva mirada inclusiva.Diplomada en Relacions Laborals i llicenciada en Ciències del Treball. Experiència professional en sanitat i ocupació. Vinculada en entitats com Oxfam Món i Amnistia Internacional. Suma amb el seu compromís la igualtat d’oportunitats i en una societat on ningú quedi pel camí. Aportarà experiència en un àmbit fonamental pel projecte socialista: l’ocupació.Advocat. Diputat del PSC al Parlament de Catalunya i ex-regidor de l’Ajuntament de Tarragona amb responsabilitats com l’Urbanisme o la Guàrdia Urbana. Persona de llarga trajectòria que treballa per la ciutat des dels àmbits on està. La seva experiència sobretot en temes de seguretat ciutadana, és molt valuosa.Suplents:Independent. Arquitecte tècnic. Durant tota la seva trajectòria professional ha analitzat i treballat l’arquitectura de la ciutat. Arriba a la llista amb l’objectiu de visualitzar el llegat del modernisme a la ciutat. El patrimoni és un element fonamental del projecte socialista.Mestra i amant de la literatura. També és llicenciada en Pedagogia Terapèutica. Ha fet diverses exposicions pictòriques arreu de la ciutat. Arriba per treballar àmbits de la ciutat com la cultura, la neteja i les polítiques socials.Actualment és el president de la Llar de jubilats de Campclar. Durant la seva etapa professional va ser oficial i conductor de maquinària pesant. Persona pròxima i compromesa, treballa per la cohesió de la ciutat des del dia a dia i reivindica sempre la força dels barris de Ponent.