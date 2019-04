Més de 700 persones participen en la 30a Pujada al Llorito

Una vegada finalitzada la cursa s'ha organitzat un esmorzar col·lectiu

El Patronat Municipal d'Esports de Tarragona, amb la col·laboració de l'ONCE, ha celebrat avui la 30a Pujada al Llorito + Caminada Popular. La caminada ha comptat amb 550 participants, mentre que 205 han pres part a la cursa.El primer classificat a la cursa masculina ha estat Yassine Ouhdadi El Ataby, amb un temps de 18:36, i la primera femenina ha estat Stella Beazzutti (Atlhetic Track Tarragona), amb un temps de 23:45. El primer afiliat a l'ONCE ha estat Yassine Ouhdadi El Ataby amb un temps de 18:36.La consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Elisa Vedrina, ha destacat «la importància de l’esport com a motor per propiciar la inclusió social”. Vedrina ha agraït als voluntaris i voluntàries per la seva implicació en la cursa i, molt especialment, als a les persones amb discapacitat visual i d'altres discapacitats, que “any rere any fan de la Pujada al Llorito la seva cursa».La cursa ha comptat amb la col·laboració principal de l'ONCE i el suport de la Federació Catalana d'Esports per a Cecs, Repsol, Coca Cola, Automàtic Tarraco, Port de Tarragona i Ruzafa.Una vegada finalitzada la cursa, tots els participants han tingut un obsequi i han pogut gaudir d'un esmorzar col·lectiu.