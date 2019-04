L'arquebisbe: «Demano perdó si les meves paraules han ofès a algú»

Jaume Pujol tanca l’acte del pregó de Setmana Santa, en el que la pregonera Rosa Llorach reivindica el «feminisme» de les tradicions

Actualitzada 07/04/2019 a les 21:39

En un to que sonava a comiat, l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha tancat l’acte del pregó de Setmana Santa donant «les gràcies» a l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros. El clergueha agraït les «paraules d’afecte» que li ha dedicat el batlle socialista «en els moments difícils». «Segurament aquest és l’últim pregó que assisteixo com arquebisbe. Dono les gràcies a Déu i a tots vosaltres», ha assenyalat Pujol, visiblement emocionat. L’arquebisbe, que el febrer va presentar la seva renúncia després de complir 75 anys, va voler demanar perdó a aquelles persones que durant aquests anys hagi pogut «ofendre» a través de les seves «paraules» o «gestos».La intervenció de Pujol clausurava el pregó de Setmana Santa, aquest any protagonitzat per la presidenta de l’Esbart Santa Tecla, Rosa Llorach, vinculada al món de la cultura i les tradicions. En la lectura del pregó, Llorach ha reivindicat el feminisme de les tradicions. «Seran feministes o no seran», ha llegit des del saló de plens. La pregonera ha recordat la poca presència de les dones en el passat i l’evolució d’aquesta amb presència a les diferents confraries de la ciutat, en algun cas també com a presidenta. Nascuda el 1959, Llorach va ser la primera dona que va participar en el Seguici, l’any 1975, cosa que li va valer el reconeixement per part de l’Ajuntament que la va nomenar perpetuadora de les festes de Santa Tecla l’any 1999.L’alcalde Josep Fèlix Ballesteros ha destacat la incorporació de les dones en la dècada dels 60 i 70 que van ser «clau» per «revitalitzar» la festa de Setmana Santa. Ballesteros ha retret als que critiquen que les institucions «no han d’acompanyar» aquesta festivitat religiosa. «Això també és poble», ha defensat el batlle socialista.Al plenari municipal estaven presents gairebé tots els portaveus polítics amb l’excepció de Ciutadans, ICV i la CUP. Els presidents de les confraries s’asseien al costat dels regidors, on també era present el president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset.Llorach ha destacat els 200 actes festius que enguany tindran lloc a la ciutat a la Setmana Santa. Uns dies que, segons Llorach, es pot interpretar des de diferents visions: tradició, dinàmica festiva i religió. Per la pregonera, són dies de «silenci, quietud, ambient de meditació», que en l’actualitat són necessaris en un món que «va tan de pressa» i en el que «no trobem un moment per respirar ni per reflexionar».La pregonera ha defensat la iniciativa del teixit associatiu de la ciutat. «A Tarragona es fan coses, molts cops gràcies a les desenes de col·lectius», ha assegurat Llorach, que també ha trobat un punt positiu en el suposat pessimisme que, segons ella, plana entre la ciutat. «Els tarragonins tendim a no estar mai prou contents del que fem. Fins i tot això té una lectura positiva que ens esperona a superar-nos constantment».Abans de la lectura del pregó, s'ha celebrat a les 12 hores la Veneració relíquia de St. Llàtzer a l’església de Sant Llorenç. A les 13 hores, la plaça de la Font s'ha omplert del so de tambors, trompetes i altres instruments en el Toc conjunt de bandes, organitzat per l’Associació del Pas de la Presa de Jesús.