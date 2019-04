Dídac Nadal assegura que «l'anhel de La Móra per ser una EMD és més que justificable»

«És incomprensible que faci més de tres anys que el veïnat esperi reunir-se amb l’actual alcalde», va dir en una trobada amb veïns i entitats

Actualitzada 07/04/2019 a les 10:30

«El fet que La Móra-Tamarit vulgui esdevenir una Entitat Municipal Descentralitzada és més que justificable davant el menysteniment que pateix i ha patit aquest barri en la darrera dècada», va manifestar dissabte el candidat de Junts per Tarragona a l’alcaldia de Tarragona, Dídac Nadal.L’alcaldable, que ha fet aquestes declaracions en el transcurs d'una trobada dissabte al matí amb veïns i entitats de La Móra, va dir que davant d’aquesta situació «és incomprensible que faci més de tres anys que el veïnat esperi reunir-se amb l’actual alcalde i que aquest posi pals a les rodes perquè el barri pugui decidir».«Les demandes de La Móra-Tamarit són nombroses i històriques, cal i és urgent posar en marxa totes aquelles actuacions a curt i mitjà termini per dignificar aquest barri», va assenyalar Nadal, que va desgranar les diferents problemàtiques com ara «el gran dèficit d’equipaments públics». «La Móra-Tamarit només té un local per a l’Associació de Veïns i unes pistes esportives a l’aire lliure que no es poden fer servir davant l’elevat grau de degradació en què es troben», va manifestar.A banda de la creació i dignificació d’equipaments públics, Nadal es va comprometre a «incrementar i controlar les tasques de neteja i manteniment a tot el barri i dignificar el canal, el qual és competència de l’Ajuntament de Tarragona i es troba en un estat vergonyós».L’alcaldable també va recordar la necessitat d’adaptar els serveis de neteja i de seguretat tenint en compte que a l’estiu la població de La Móra-Tamarit es triplica. «Pel que fa a la seguretat, apostem per la policia de barri per tal que dos agents passin a convertir-se en els referents de cada barri i es creï una relació continua de proximitat amb la ciutadania».