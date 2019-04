La CUP Tarragona fa públics set nous membres de la llista per a les municipals

Han estat escollits, a proposta de la comissió de llistes i amb el consens de l'assemblea local

Actualitzada 06/04/2019 a les 10:59

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) va presentar divendres a la tarda els dotze primers de la seva llista al Moll de Pescadors del Serrallo. Si bé al febrer ja es van fer públics els cinc primers noms, ahir va ser el torn dels set següents, fins al número dotze. Aquests són, per ordre, Gemma Vendrell, Àlvar Calvet, Yolanda Espallargas, Alba Magrinyà, Andreu Pinyol, Aitana de la Varga i David Borràs.Tots ells han estat escollits, a proposta de la comissió de llistes i amb el consens de l'assemblea local, prioritzant la presència de dones i la representativitat de la diversitat del teixit associatiu. Dimarts vinent es farà pública tota la llista, que recull la proporció de dones (60%) que militen actualment a l'assemblea local de la CUP a Tarragona.Gemma Vendrell és arquitecta, postgrau en Estudis Urbans, treballa en temes de cooperatives d'habitatge, i va participar a la plataforma Oppida. Àlvar Calvet és un artista conegut a la ciutat i arreu de Catalunya, també per la seva implicació social. Durant l'atenció als mitjans ha assenyalat que la CUP «és el partit amb el que més m'identifico». «A Tarragona s'han degradat els espais de cultura i de les arts, ha perdut molt», afegia. Yolanda Espallargas, per la seva banda, és periodista i treballa d'administrativa. Considera que la CUP «és l'única força política transformadora a la ciutat i estic d'acord amb les propostes en els àmbits del feminisme, el medi ambient i la inclusió social». Alba Magrinyà és membre del grup de música Roba Estesa i mestra de música i de primària a l’ensenyament públic. «Crec en l’educació, la música i la cultura com a eines de transformació social», deia en la seva presentació com a número 9 de la CUP el 26-M. La segueix Andreu Pinyol, militant d'Endavant (OSAN), membre del Casal Popular Sageta de Foc i de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. «Tot i no militar a la CUP comparteixo el projecte polític de l'organització, és l'única opció perquè projectes populars tirin endavant a la ciutat», assegura. Al número 11 hi ha Aitana De la Varga, Doctora en Dret i professora de Dret Administratiu a la URV, membre de la colla castellera dels Xiquets de Tarragona, cantant i militant de la CUP de l'Assemblea Local de Tarragona. «Ser a la CUP és l'única manera de despertar aquesta ciutat adormida», declarava en la roda de premsa. Finalment, David Borràs, que treballa en un taller ocupacional per a persones amb diversitat funcional que tenen paràlisi cerebral, és integrador social i futur psicòleg, membre de la plataforma antifeixista, el CDR de la Part Baixa, cocap de colla dels Xiquets del Serrallo i de Finestra al món. La CUP, segons Borràs, és una «alternativa real a un sistema que crea desigualtats i forma part de les lluites socials al carrer».Els cinc que encapçalaran la candidatura per a les eleccions municipals del 26 de maig són, tal com s'havia fet públic: Laia Estrada, Eva Miguel, Inés Solé, Joan Manel Burillo i Jaume López.