Tot a punt per ExpoNadó, la fira dedicada a l'embaràs, la infància i les noves famílies

Es durà a terme del 12 al 14 d’abril al Palau de Congressos

Actualitzada 05/04/2019 a les 11:17

Activitats per a petits i grans

ExpoNadó, la fira itinerant sobre nadons i infància més destacada de Catalunya, ja ho té tot a punt per a la seva visita a Tarragona. La mostra es durà a terme els dies 12, 13 i 14 d’abril al recinte firal del Palau de Congressos de la ciutat. Totes aquelles persones que es plantegen en un futur pròxim endinsar-se en l’aventura de ser pares, per aquells que ja ha començat el compte enrere i pels que recentment han entrat a formar part de l’emocionant club de mares i pares o tenen ja fills de fins a 4 anys, tenen una cita ineludible amb aquesta fira, que arriba per primera vegada al Tarragonès.ExpoNadó obrirà les seves portes el divendres 12 a les 3 de la tarda i fins a les 8 del vespre. Dissabte, el seu horari serà de 10 del matí a 8 del vespre i diumenge serà de 10 del matí a les 7 de la tarda. Mig centenar d’expositors estaran presents a la fira. De fet, compta amb l’aval de nombroses marques de prestigi del sector, cosa que ha fet que la fira hagi esdevingut tota una referència en l’àmbit català.Pel que fa a l’afluència de públic, els organitzadors expliquen que «veient com va la venda online d’entrades, preveiem un nombre important de visitants». De fet, les edicions de Juny a Vilanova i la Geltrú i de Novembre a Sabadell van rebre, en total, més de 60.000 visitants.Al llarg de tot el cap de setmana que durarà la fira, s’oferiran més d’un centenar d’activitats per a petits i grans. Així doncs, s’han preparat tallers, concerts, espectacles infantils, conferències i moltes altres activitats destinades al gaudi de tota la família. A més, hi haurà foodtrucks al llarg de tot el dia. La programació de totes les activitats es pot consultar al web www.feriadebebes.es. En aquest mateix web, també es poden adquirir les entrades per als tres dies.ExpoNadó tindrà dues zones de jocs de les marques Fisher-Price i Jugaia. També hi haurà repartits pel recinte firal inflables on els nens podran saltar i passar-s’ho pipa durant tot el dia. A tot això cal sumar-hi que hi haurà també un escenari infantil, en el qual els nens i nenes de 0 a 4 anys també podran gaudir d’espectacles musicals, conta-contes i de la visita de personatges animats com per exemple els membres de la patrulla canina.A banda, la fira comptarà amb un escenari de xerrades i una sala de tallers habilitada per impartir aquesta mena d’activitats a dones embarassades i pares i mares d’infants d’entre 0 i 4 anys. Cal destacar la presència del reconegut ponent pediàtric Armando Bastida, que oferirà dues xerrades sobre lactància i BLV. A més, des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona també s’oferiran algunes conferències.Per aquesta edició d’ExpoNadó Tarragona, es regalarà als visitants una bossa de benvinguda amb productes de diferents marques. Per aconseguir-la, els visitants hauran d’anar a l’estand d’informació amb un tiquet que es donarà a l’entrada i omplir un petit formulari.