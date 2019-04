Ten Brinke insta als tarragonins a aportar idees pel parc comercial que farà al PP10

La companyia preveu que la zona compti amb un hotel, àrea de restauració, botigues i zona d’oci i habilita un correu electrònic perquè els ciutadans puguin contribuir al projecte amb les seves propostes

Actualitzada 05/04/2019 a les 10:23

L’holandesa Ten Brinke vol que els habitants de Tarragona s’impliquin en el projecte del parc comercial que construirà als terrenys del PP10, els quals s’han venut a aquesta companyia per un import de 14.000 euros. L’empresa ha explicat en un comunicat que preveu que a la zona s’hi instal·li un hotel, a més de zona de restauració, botigues i àrea d’oci. Per tal de fer partícip als ciutadans d’aquest projecte, Ten Brinke ha habilitat el correu electrònic tarragona@tenbrinke.com perquè els tarragonins aportin idees per acabar de definir-lo.

Concurs arquitectònic per donar forma a la zona comercial

La junta de propietaris del PP10 es decanta per l'holandesa Ten Brinke L'Associació Administrativa de Cooperació del PP10, que agrupa els propietaris del solar on havia d'instal·lar-se Ikea, ha pres avui la decisió de vendre els terrenys a l'holandesa Ten Brinke, tal com es va acordar en la reunió que van mantenir el passat 11 de març, per un import...

La companyia afirma que amb la compra dels terrenys del PP10 «iniciem un projecte molt ambiciós» amb el qual «es garanteix la urbanització d'un nou barri per a la ciutat». Exposa que es tracta d’un projecte comercial en el qual s’apostarà pels edificis avantguardistes i de disseny innovador i on «la sostenibilitat i el estalvi energètic seran els pilars bàsics del desenvolupament de la seva activitat».Pel que fa als detalls d’aquest futur parc comercial, Ten Brinke afirma que serà «un projecte global, amb estètica cuidada i un disseny atractiu i innovador que volem que usi com a referent el mar». A més, assegura que comptarà amb àmplies zones a l’aire lliure on confluiran zones comercials, d’oci, restauració i on inclús s’hi instal·larà un hotel. Més detalladament, explica que la zona de restauració seguirà el model food court i la zona d’oci podrà incloure gimnasos, cinemes, oci virtual, trampolins, zones verdes i zones de jocs infantils.El projecte però, encara està per definir, i és per aquest motiu que la companyia holandesa anima als ciutadans de Tarragona a dir-hi la seva per participar en el desenvolupament del projecte. En aquest sentit, Ten Brinke ha habilitat un correu perquè aquells qui ho desitgin els traslladin les seves propostes. Els interessats les poden fer arribar a tarragona@tenbrinke.com Per altra banda, Ten Brinke també ha anunciat que ha iniciat els tràmits per a convocar un concurs arquitectònic entre els professionals de Catalunya perquè aportin les seves propostes i donin forma al nou projecte comercial. També han comunicat que es posaran en contacte amb l'agrupació de Empresaris de Tarragona, Botiguers de Tarragona i «totes les associacions que ho estimin oportú» en un breu període de temps.