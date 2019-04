Repsol i la URV lliuren 19 beques a joves estudiants

L'import total ascendeix a 95.000 euros

Actualitzada 05/04/2019 a les 22:15

Fundación Repsol i el Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona han lliurat les beques convocades per les dues entitats a 19 joves estudiants per al curs 2018-2019. En total, han repartit 95.000 euros entre tots els joves.El lliurament ha tingut lloc a l’auditori del Centre de Formació del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, i ha estat presidit per Àngels Chacón, consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya; María José Figueras, rectora de la URV; António Calçada, vicepresident de la Fundación Repsol; Joan Pedrerol, president del Consell Social de la URV i Josep Francesc Font, director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona.En el marc d’aquest acte, María José Figueras, António Calçada, i Joan Pedrerol han intervingut en una taula rodona en la qual s’ha repassat la trajectòria de les beques i s’ha posat en valor el compromís social de la Fundación Repsol i el Consell Social de la URV.En el decurs de l’acte, Jorge Luengo, il·lusionista i mentalista, ha ofert la xerrada Ilusión On. D’altra banda, Josep Francesc Font ha presentat la iniciativa Alumni Repsol Tarragona, que té com a objectiu mantenir en el temps la relació entre el Complex Industrial i els becats.Aquest projecte permetrà a l’empresa mantenir el contacte amb els joves titulats que en el seu moment van ser becats i oferir-los consell, informació i coneixement per part de reconeguts professionals responsables de diverses àrees de la companyia, per tal d’ajudar-los a donar respostes als reptes i situacions de la seva carrera professional.Ha tancat l’acte Àngels Chacón, consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa de beques té per objecte col·laborar amb la universitat per facilitar l’accés i la permanència en els estudis universitaris a aquells alumnes d’educació secundària que, tenint un bon expedient acadèmic i motivació per emprendre aquests estudis, es troben amb dificultats econòmiques, socials o personals que ho dificulten.Cada any s’adjudiquen cinc noves beques, dotades amb 5.000 euros cadascuna, i es renova pel mateix import les existents, d’acord amb les bases de la convocatòria de les mateixes. El pressupost total d’aquesta edició ascendeix a 95.000 euros.Aquest programa de beques suposa per a Fundación Repsol i el Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, una mostra més del seu compromís amb l’educació i amb el desenvolupament de la societat, en particular en els entorns en què la companyia i la universitat tenen presència.