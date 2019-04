El pròxim 15 d’abril la mesa de contractació obrirà l’oferta econòmica

Actualitzada 04/04/2019 a les 21:16

Dues de les cinc empreses que ha presentat una oferta a la Generalitat per explotar el servei de bar restaurant al local del Tòful de Mar de la platja Llarga de Tarragona han estat rebutjades per la mesa de contractació. L’òrgan es va reunir ahir per obrir el sobre B de les cinc ofertes presentades al concurs públic i valorar l’avantprojecte d’adaptació del local i el pla d’explotació i funcionament de cada un dels candidats. Les propostes de dues empreses que hi optaven van ser rebutjades perquè no complien les condicions recollides en les bases de la licitació. El 15 d’abril la mesa de contractació tornarà a reunir-se per obrir el sobre C de cada candidatura i estudiar l’oferta econòmica de cada un dels projectes que s’hi han presentat. Al novembre la Generalitat va ordenar el tancament del Tòful de Mar i el Iot –un altre dels restaurants que ocupa un local de l’administració pública– després d’haver esgotat el termini de la concessió i la seva pròrroga. El Iot, però, resta obert i s’exposa a una sanció econòmica.